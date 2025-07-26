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  4. Эвертон принял решение, касающееся Миколенко. Будет трансфер
Англия
26 июля 2025, 01:35 |
513
0

Эвертон принял решение, касающееся Миколенко. Будет трансфер

Англичане приобретут еще одного защитника

26 июля 2025, 01:35 |
513
0
Эвертон принял решение, касающееся Миколенко. Будет трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Английский «Эвертон» решил усилить защиту в летнее трансферное окно.

Англичане нацелились на 19-летнего марокканского защитника «Баварии» Адама Азну, позицией которого является левый фланг защиты, где играет украинский фулбек Виталий Миколенко.

Отмечается, что главный тренер «ирисок» Мойес может попробовать задействовать Миколенко на более атакующей позиции на поле.

В прошлом сезоне на счету Миколенко 37 матчей. Ранее специалист по физической терапии поделился мыслями относительно травмы украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко.

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Виталий Миколенко Бавария Эвертон трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы
Дмитрий Олейник Источник: LiverpoolWorld
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