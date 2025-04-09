Спортивный ученый высказался о травме ключевого игрока сборной Украины

Специалист по физической терапии и спортивный ученый Раджпал Брар поделился мнением по поводу травмы украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко.

«У меня нет много информации о его состоянии, кроме того, что это была травма бедра. Но похоже, что он может быть на грани возвращения уже в скором времени.

Если это так, он пройдет полную программу подготовки с основной командой и будет наблюдать за тем, как его тело на это реагирует.

Считаю, что он будет на грани возвращения уже в следующем матче. Ему понадобится поздний тест для определения его физического состояния. Если его результаты будут в порядке, то травма не должна помешать ему выйти на поле», – сказал Брар в интервью Goodison News.

Ранее легенда «Ливерпуля» оценил игру Миколенко против Мохамеда Салаха.