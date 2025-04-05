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  4. Он молчал весь матч. Легенда Ливерпуля оценил игру Миколенко против Салаха
Англия
05 апреля 2025, 14:15 |
369
0

Он молчал весь матч. Легенда Ливерпуля оценил игру Миколенко против Салаха

Фил Томпсон расхвалил украинца

05 апреля 2025, 14:15 |
369
0
Он молчал весь матч. Легенда Ливерпуля оценил игру Миколенко против Салаха
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок сборной Англии Фил Томпсон высоко оценил игру украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко против звездного вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в матче 30-го тура АПЛ.

«Они (игроки «Эвертона» – прим.) там все – гиганты. Их трудно пройти. Миколенко очень хорошо сыграл против Салаха. Если подумать, сколько раз Мохамед действительно создавал опасность, то не так много, как Луис Диас.

Но в таких случаях надо продолжать это делать. Они должны были это делать снова и снова. Надо стараться постоянно идти на соперников и оказывать на них давление. Против Луиса Диаса защитник также очень хорошо сыграл, но он продолжал давить, смещаясь в центр», – цитирует Томпсона TBR Football.

Бывший футболист также отметил, что Салах в матче с «Эвертоном» молчал все время из-за действий Миколенко.

Томпсон выступал на позиции защитника. Он сыграл 477 матчей в составе «Ливерпуля», с которым выиграл 4 Кубка чемпионов и 7 раз чемпионат Англии.

Ранее футбольный агент Вадим Шаблий заявил, что Миколенко имеет шанс продолжить карьеру в топ-клубе.

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Ливерпуль Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Ливерпуль - Эвертон Мохамед Салах
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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