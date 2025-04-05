Он молчал весь матч. Легенда Ливерпуля оценил игру Миколенко против Салаха
Фил Томпсон расхвалил украинца
Бывший игрок сборной Англии Фил Томпсон высоко оценил игру украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко против звездного вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в матче 30-го тура АПЛ.
«Они (игроки «Эвертона» – прим.) там все – гиганты. Их трудно пройти. Миколенко очень хорошо сыграл против Салаха. Если подумать, сколько раз Мохамед действительно создавал опасность, то не так много, как Луис Диас.
Но в таких случаях надо продолжать это делать. Они должны были это делать снова и снова. Надо стараться постоянно идти на соперников и оказывать на них давление. Против Луиса Диаса защитник также очень хорошо сыграл, но он продолжал давить, смещаясь в центр», – цитирует Томпсона TBR Football.
Бывший футболист также отметил, что Салах в матче с «Эвертоном» молчал все время из-за действий Миколенко.
Томпсон выступал на позиции защитника. Он сыграл 477 матчей в составе «Ливерпуля», с которым выиграл 4 Кубка чемпионов и 7 раз чемпионат Англии.
Ранее футбольный агент Вадим Шаблий заявил, что Миколенко имеет шанс продолжить карьеру в топ-клубе.
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