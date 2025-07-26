ФОТО. Новая девушка Винисиуса Жуниора. Модель и красавица
Винисиуса связывают романтическими отношениями с Вирджинией Фонсекой
Инфлюенсер Вирджиния Фонсека неожиданно посетила день рождения нападающего «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора, который прошёл в Ситиу Лажедо (Рио-де-Жанейро).
Ее видели рядом с футболистом в уединенной зоне у бассейна. Все телефоны гостей были собраны, видео с мероприятия не появилось.
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Слухи о возможном романе между Вирджинией и игроком усилились после их активности в Instagram.
Девушка прибыла на вечеринку около полуночи, хотя ранее публиковала «сторис» в пижаме.
На рассвете она вылетела в Сан-Паулу, где провела прямой эфир для бренда We Pink.
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