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26 июля 2025, 02:38 | Обновлено 26 июля 2025, 02:43
57
0

ФОТО. Новая девушка Винисиуса Жуниора. Модель и красавица

Винисиуса связывают романтическими отношениями с Вирджинией Фонсекой

26 июля 2025, 02:38 | Обновлено 26 июля 2025, 02:43
57
0
ФОТО. Новая девушка Винисиуса Жуниора. Модель и красавица
Instagram. Вирджиния Фонсека и Винисиус Жуниор

Инфлюенсер Вирджиния Фонсека неожиданно посетила день рождения нападающего «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора, который прошёл в Ситиу Лажедо (Рио-де-Жанейро).

Ее видели рядом с футболистом в уединенной зоне у бассейна. Все телефоны гостей были собраны, видео с мероприятия не появилось.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Слухи о возможном романе между Вирджинией и игроком усилились после их активности в Instagram.

Девушка прибыла на вечеринку около полуночи, хотя ранее публиковала «сторис» в пижаме.

На рассвете она вылетела в Сан-Паулу, где провела прямой эфир для бренда We Pink.

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фото lifestyle Винисиус Жуниор девушки Реал Мадрид
Максим Лапченко Источник: Instagram
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