Первые из большой восьмерки. Каким будет сезон 25/26 в Бельгийской Про Лиге

Уже в ближайший уик-энд, 25-27 июля пройдет первый тур сезона 2025/26 в первом из национальных чемпионатов европейской большой восьмерки – Бельгийской Про Лиге. Sport.ua рассказывает о том, каким будет новый сезон в чемпионате Бельгии, как команды к нему подготовились, кто будет фаворитами и темными лошадками.

Два фаворита

Как и в сезоне 2024/25, главными фаворитами в борьбе за чемпионский титул будут «Брюгге» и «Юнион» из пригорода Брюсселя Сен-Жиля. Эти команды уже начали сезон 2025/26 матчем между собой за Суперкубок Бельгии. Трофей в итоге выиграли «блау-зварт», но «унионисты» не уступали своим соперникам – открыли счет и не реализовали супермомент во втором тайме, когда Шарль Ванаутте оказался один на один с вратарем Симоном Миньоле, но не попал в створ ворот.

Обе команды летом с одной стороны хорошо поработали на трансферном рынке, выручили от продаж денег больше, чем потратили на покупки, но с другой стороны.... «Брюгге» продал в английскую Премьер-лигу двух важных игроков – левого защитника Максима Де Кайпера и правого вингера Шамсдина Талби, за которых «Брайтон» и «Сандерленд» заплатили по 20 миллионов евро. В итоге у «блау-зварт» остался только один номинальный правый вингер Михал Скорась, а в матче за Суперкубок справа играл вообще номинальный центральный полузащитник Хуго Ветлесен. В прошлом сезоне норвежец выходил на позиции правого вингера всего четыре раза, но именно в этих матчах он забил оба своих гола и сделал одну результативную передачу. Вероятно, Ветлесен пропишется на позиции правого вингера на более или менее постоянной основе. Или же эту позицию займет Скорась – в прошлом сезоне поляк регулярно выходил на замену и забил два гола.

Getty Images/Global Images Ukraine. Брюгге

Что касается позиции левого защитника, то уход Де Кайпера «Брюгге» должен пережить без проблем. Если 20-летнего клубного воспитанника Йоакима Сейса опять не начнут мучить травмы, которые испортили ему прошлый сезон. Но, когда Сейс был здоров, то выходил в стартовом составе. Интересно, что в прошлом сезоне Сейс играл в основном на правом фланге защиты, но в матче за Суперкубок вышел слева, так что, вероятно, главный тренер «Брюгге» Ники Хайен рассматривает именно его, как основную опцию на этой позиции.

Еще одна кадровая потеря для «Брюгге» – форвард Ферран Жутгла, который вернулся в Испанию: з 5 миллионов евро его подписала «Сельта». В прошлом сезоне у него было 14 голов и семь результативных передач в 54 матчах. В матче за Суперкубок в центре нападения сыграл Ромео Фермант, а летом «блау-зварт» подписали Николо Тресольди из немецкого «Ганновера» за 6 миллионов евро, который в прошлом сезоне забил семь голов и сделал три результативные передачи в 35 матчах. Тресольди уже дебютировал в составе «Брюгге» в матче за Суперкубок, как и еще один летний новичок, опорный полузащитник Лудовит Реис, которого также за 6 миллионов взяли из «Гамбурга».

«Юнион» летом также расстался с двумя игроками, за которых получил хорошие деньги. Форвард Мохамед Амура почти за 15 миллионов евро ушел в немецкий «Вольфсбург», а центрального полузащитника Ноа Садики за 17 миллионов подписал «Сандерленд». Уход Амуры потерей назвать сложно – алжирец провел прошлый сезон в «Вольфсбурге» на правах аренды и немцы его просто выкупили. Хотя 10+12 в 34 матчах за «волков» – такой форвард не помешал бы и самим «Унионистам».

Но у «Юниона» на этой позиции остается игрок, который точно не хуже: 21-летний хорват Франьо Иванович, к которому, по слухам, активно присматривается немецкий «Айнтрахт» – в 56 матчах прошлого сезона в составе «унионистов» он забил 24 гола и сделал девять результативных передач. А в матче за Суперкубок главный тренер Себастьян Поконьоли выпустил двух центральных форвардов – Ивановича и 25-летнего эквадорца Кевина Родригеса.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юнион

Садики в прошлом сезоне был игроком стартового состава – 2+6 в 55 матчах. В матче за Суперкубок на его позиции в паре с Шарлем Ванаутте играл 21-летний Камиел Ван де Перре, которому прошлый сезон основательно подпортили травмы. Кроме того, за 4.3 миллиона евро «унионисты» подписали 25-летнего алжирца Адема Зоргана из «Шарлеруа», который в прошлом сезоне забил один гол и сделал шесть результативных передач. Зорган, как и еще один новичок, австриец Рауль Флоруч, в матче против «Брюгге» вышел на замену.

Кроме того, «унионисты» летом подписали нидерландского вратаря Келла Схерпена из английского «Брайтона». По-видимому, Поконьоли до конца не уверен в Вике Шамбере, как в основном голкипере «Юниона», с которым Схерпен будет конкурировать за место в стартовом составе. Да и защищать чемпионский титул, когда в обойме только Шамбере и 18-летний клубный воспитанник Гиорги Кавлашвили без опыта во взрослом футболе было бы не лучшим решением.

Плюс два фаворита

Также вмешаться в борьбу за чемпионский титул могут столичный «Андерлехт» и «Генк». Брюссельцы – в принципе неизменный фаворит чемпионатов Бельгии. Прошлый сезон, однако, «Андерлехт» едва ли может занести себе в актив. Регулярную часть «парс-вит» завершили на четвертом место с отставанием в 17 очков от победителя, «Гента», а по итогам чемпионского Плей-офф брюссельцы также стали четвертыми, но с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей.

Главная проблема в составе «Андерлехта» – дыра в центре защиты. Летом завершил карьеру звездный Ян Фертонген, а Ян-Карло Симич надолго травмирован. В итоге сейчас в распоряжении главного тренера «парс-вит» Бесника Хаши только один номинальный центральный защитник Лукас Хей. 22-летний датчанин пришел в «Андерлехт» зимой из «Норшелланна» и сразу прописался в стартовом составе – сыграл 22 матча, в которых сделал одну результативную передачу. Проблему центра защиты «Андерлехт» пытается решить, но Зумана Кейта из немецкой «Виктории» Кельн, которого подписали летом – в лучшем случае полумера. В прошлом сезоне он играл мало – сначала просто не попадал в состав, потом случилась травма. Только к концу сезона заиграл и стал основным, но «Виктория» – середняк Третьей лиги. Потому слухи об интересе к 24-летнему хорвату Хрвойе Смолчичу из «Айнтрахта» вполне могут стать реальным трансфером.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андерлехт

При этом «Андерлехт» за летнюю трансферную компанию уже потратил больше, чем заработал. Ушел, помимо Фертонгена, только правый защитник Луис Патрис, которого за 1.75 миллиона евро купил «Синт-Трайден», при этом подписали игроков в общей сложности на 11 с лишним миллионов. Кроме Зумана Кейта пришли три полузащитника и форвард Михайло Цветкович из сербского «Чукарички». Последний – недорогое (3.2 миллиона евро), но прекрасное приобретение не только на перспективу: в свои 18 лет Цветкович в составе первой команды «Чукарички» сыграл 62 матча, в которых забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

«Гент» в прошлом сезоне выиграл регулярную часть, при чем с отрывом в девять очков от «Брюгге», который стал вторым. Но в чемпионском плей-офф «блау-вит», что называется, «поплыли» – итоговое третье место и те же девять очков отставания от «Юниона».

Летом «Генк» продал в чемпионат Саудовской Аравии левого вингера Кристофера Бонсу Баа, который в прошлом сезоне забил три года и сделал пять результативных передач в 43 матчах. Не потеря – на эту позицию в клубе есть еще Ноа Адедеджи-Стернберг (5+5 в 41 матче прошлого сезона) и Йира Сор, который половину прошлого сезона пропустил из-за травм. Кроме того, за 3 миллиона евро подписали Аюми Йокояму из английского «Бирмингем Сити», который весеннюю часть прошлого сезона провел в аренде в молодежном составе «блау-вит» и забил один гол в девяти матчах.

Усилил «Генк» также позиции вратаря и форварда. С вратарями все понятно – закончилась аренда Майка Пендерса из «Челси», 32-летний Хендрик Ван Кромбрюгге не становится ни моложе, ни стабильнее, а Лукке Брюгмансу только 17 лет. Поэтому трансфер 25-летнего Тобиаса Лаваля из австрийского ЛАСКа за 3.2 миллиона евро – ход логичный. В прошлом сезоне Лаваль, несмотря на травмы, сделал 10 клин-шитов в 24 матчах за клуб, а в остальных пропустил 20 голов. К концу сезона Лаваль вообще стал капитаном ЛАСКа.

Getty Images/Global Images Ukraine. Генк

Что до форвардов, то тут вопрос – так ли нужно было усиление этой позиции? Толу Арокодаре – лучший снайпер Про Лиги 2024/24, который забил 21 гол. Кореец О Хен Гю – вполне качественная подмена для нигерийца: 12+3 в 41 матча при том, что в основном выходил на замену. К тому же вернулся из аренды в льежский «Стандарт» Анди Зекири, который в прошлом сезоне забил десять голов и сделал четыре результативные передачи в 26 матчах. Какую роль отведет главный тренер «блау-вит» Торстен Финк Аарону Бибу, за которого шведскому «Вестеросу» заплатили 2.2 миллиона – непонятно. Интересно, что камерунец перебрался в Швецию только в марте из американского «Вентура Каунти» и забил шесть голов в 12 матчах.

Они могут, если не вмешаться, то помешать

В группу темных лошадок, в первую очередь, стоит отнести сразу пять команд, которые, если не вмешаются в борьбу за чемпионский титул, то способны кому-нибудь помешать. Это «Гент», «Антверпен», «Стандарт», «Шарлеруа» и «Мехелен».

Три из них летом сменили главных тренеров: «Гент» подписал Ивана Леко из «Стандарта», куда пришел Мирча Редник. Для румынского специалиста это пятый приезд в Бельгию и третий – в клуб из Льежа. А «Антверпен» не стал продлевать контракт с Андрисом Юдеринком и пригласил Стефа Вилса, который ранее работал с молодежной командой.

Основной проблемой «Стандарта» в прошлом сезоне была результативность. Регулярную часть «красные» закончили на седьмом месте с разницей -13 при том, что у команд выше и ниже разница была положительной. А в плей-офф за место в еврокубках «Стандарт» занял пятое место, единственный не выиграл ни одного матча при разнице -3 и стал единственной командой из верхней части турнирной таблицы, которая завершила обе части сезона с отрицательной разницей забитых и пропущенных голов. Возможно, проблему результативности решит Рафики Саид, которого за 2.5 миллиона евро приобрели у французского «Труа». В прошлом сезоне, хоть и в Лиге 2, он забил 9 голов и сделал шесть результативных передач в 37 матчах. Также пришли Тома Анри из итальянской «Вероны» и Аднан Абид из «Пато Эйсден». Последний вполне может быть стать скрытым ресурсом льежцев в атаке – в прошлом сезоне у него были 8+12 в 36 матчах, а «Пато Эйсден» был близок к выходу в Про Лигу.

Getty Images/Global Images Ukraine. Антверпен

«Гент» прошлый сезон начал «за здравие» шестым местом в регулярной части, в которой на равных боролся с «Андерлехтом», а закончил «за упокой» в чемпионском Плей-офф – одна победа при девяти поражениях и -28 в десяти матчах. При этом на трансферном рынке летом «бизоны» были не особо активны – по 8 миллионов получили за центрального защитника Цуеши Ватанабе от нидерландского «Фейенорда» и за левого защитника Арчи Брауна от турецкого «Фенербахче» и за полтора миллиона продали в греческий «Арис» правого защитника Ноа Фадига. Также завершил карьеру 37-летний центральный полузащитник Свен Кюмс. При этом потратили только по 1.2 миллиона на форварда хорватского «Динамо» Загреб Вилфрида Канга и центрального защитника марокканского ФАР Хатима Эссауаби. Канга не то, чтобы заиграл, что в Чемпионшипе за «Кардифф», что за «Динамо» Загреб, а Эссауаби ничем особым себя не проявлял – то выпадал из основного состава ФАР, то возвращался в него.

«Антверпен» попрощался с еще одной легендой бельгийского футбола Тоби Алдервеирелдом, клоторый завершил карьеру. При этом на его позицию центрального защитника «старые великие» никого не приобрели и начнут сезон только с двумя номинальными центральными защитниками Зено ван ден Босхом и Росеном Божиновым – Бьорн Энгелс надолго травмирован. Также «Антверпен» не стал продлевать контракт с нидерландским опорным полузащитником Жаиро Ридевалдом. При этом «старые великие» потратили миллион на вратаря Таиши Нодзаву из ФК «Токио». Интересный трансфер на позицию, которая усиления вообще не требует – основным вратарем «старых великих» является 23-летний Сенне Ламменс, который уже вошел в основную обойму сборной Бельгии, его дублеры – опытнейший 35-летний Янник Тулен и молодой воспитанник клуба Нилс Дефалкенер, который только на два года младше Ламменса. А вот правый вингер «Серкля» Тибо Сомерс, за которого отдали полтора миллиона – хороший трансфер. В прошлом сезоне у него были 9+4 в 53 матчах – хорошее подспорье, тем более, что позиция была проблемной: Антони Валенсия и Джеффри Хаиреманс еще долго будут лечить порванные крестообразные связки, а единственному оставшемуся правому вингеру Хирано Керку конкуренция не повредит.

Getty Images/Global Images Ukraine. Шарлеруа

«Шарлеруа» по итогам прошлого сезона после пятилетнего перерыва вернулся в еврокубки и играет в Лиге конференций, где стартует со второго раунда квалификации против шведского «Хаммарбю». Под это «зебры» усилили линию атаки тремя игроками: за полтора миллиона подписали форварда Якоба Ромсоса из норвежского «Тромсе», 400 тысяч отдали за левого вингера Фредди Мбемба из «Версаля», а условия перехода еще одного форварда Атнуана Колассана из «Берсхота» остаются неизвестными. Ромсос и Колассан, по идее, должны сходу усилить команду в атаке: у норвежца 2+3 в 13 матчах нынешнего сезона, а у бельгийца – 6+7 в 28 матчах прошлого сезона. А Мбемба – загадка. С одной стороны – в прошлом сезоне у него были 12 голов и семь результативных передач в 34 матчах, но с другой стороны – все это было во французском третьем дивизионе. При этом «Шарлеруа» никак не усилил полузащиту после ухода Адема Зоргана и Дана Хейманса.

«Мехелен» смог заполучить бесплатно трех центральных защитников: Гора Диуфа из швейцарского «Сьона», Томми Синт Яго из нидерландского «Виллоем Твее» и 19-летнего Ловро Голича из молодежного состава итальянской «Ромы», который недавно дебютировал за молодежную сборную Словении. Понятное решение в свете того, что «де каккерс» за миллион евро продали в венгерский «Ференцварош» основного центрального защитника Тона Ремекерса. Вообще «Мехелен» – редкий случай, когда в нынешнее летнее трансферное окно команда не тратится, но и почти не зарабатывает: команда подписывает свободных агентов и уходят игроки тоже в основном свободными агентами.

Команда с украинским следом

«Вестерло», в составе которого играют украинский опорный полузащитник Сергей Сидорчук и бывший левый вингер луганской «Зари» Аллахьяр Сайядманеш, также вполне можно отнести к категории темных лошадок. В прошлом сезоне «боевые петухи» регулярную часть завершили на девятом месте с 37 очками и разницей +1, а в плей-офф за место в еврокубках заняли второе место с отставанием от «Шарлеруа» в семь очков.

Летом «Вестерло» сменил главного тренера. Контракт с Тимми Симмонсом расторгли по обоюдному согласию и пригласили Иссама Шараи. Для этого 43-летнего специалиста «боевые петухи» станут первой самостоятельной тренерской работой на взрослом уровне. До этого он работал ассистентом главного тренера в различных бельгийских клубах, «Аль-Файсали» из Саудовской Аравии, а также главным тренером сборной Марокко U23. А с нынешнего февраля до лета Шараи был ассистентом Филиппа Клемана в шотландском «Рейнджерс».

Getty Images/Global Images Ukraine. Вестерло

Также из «Вестерло» ушли трое игроков: правый защитник Эдиссон Йорданов бесплатно стал игроком «Берсхота», атакующий полузащитник Рис Юлли также свободным агентом вернулся в Австралию, а условия перехода еще одного атакующего полузащитника Мухаммеда Гюмюшкайя в турецкий «Бандырмаспор» неизвестны. Но потерями уход этих игроков назвать нельзя – в прошлом сезоне они были и близко не основными. Также ходят слухи об интересе «Хоффенхайма» к левому защитнику Туру Ромменсу. И в связи с этим интересно, какую тактику будет использовать Иссам Шараи при том, что сейчас у «Вестерло» всего двое номинальных левых защитников, один правый и пятеро центральных.

Приобрели при этом «боевые петухи» аж трех вратарей. Точнее – двух, поскольку Синан Болат вернулся из аренды в «Касымпашу». А за датчанина Андреаса Юнгдаля итальянскому «Кремонезе» заплатили один миллион евро. Не совсем понятна логика этих трансферов, поскольку сейчас в первой команде «Мехелена» на контракте сразу шестеро вратарей. А вот трансфер форварда Начо Ферри из немецкого «Айнтрахта» вполне стоит потраченные два миллиона – в прошлом сезоне в аренде в «Кортрейке» испанец сыграл 34 матча, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи. Также «боевые петухи» выкупили у японской «Гамба Осаки» еще одного форварда Ису Сакамото, у которого в прошлом сезоне в аренде было 6+2 в 19 матчах.

А что же новички?

Точнее будет сказать – команды, которые вернулись в элиту. И «Зюлте-Варехем», и «Ля-Лувьер» имеют опыт игры в Про Лиге, а «Зюлте Варехем» – и в еврокубках, где, в том числе, обыгрывал итальянский «Лацио».

«Эссефее» летом продали во французский «Страсбург» за 7.5 миллионов евро центрального полузащитника Папе Демба Диопа. Серьезная потеря – в прошлом сезоне сенегалец был лидером команды в центре поля, забил шесть голов и сделал только же результативных передач. Позиция Диопа – родная для новичка «Зюлте Варехема», 21-летнего Томаса Класа, которого за 300 тысяч евро купили у «Гента». В прошлом сезоне Клас играл за молодежный состав родной команды – 3+3 в 25 матчах, а также дебютировал в первой команде.

Кроме того, «Зюлте Варехем» усилил атакующую группу – из австрийского «Рапида» пришел форвард Тобиас Хедль, а из албанской «Эгнатии» – атакующий полузащитник Серджо Уйка. 22-летний Хедль вторую половину прошлого сезона провел в молодежном составе «Зюлте Варехема» на правах аренды – четыре гола в десяти матчах. А Уйка в прошлом сезоне забил восемь голов и сделал 11 результативных передач в 41-м матче, а в нынешнем сезоне успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов против исландского «Брейдаблика» – в первой встрече вышел в старте и был заменен на последних минутах, а в ответном матче просидел на скамейке запасных.

Getty Images/Global Images Ukraine. Зюлте Варехем

«Ля-Лувьер», в свою очередь, на трансферы не тратился и на них не зарабатывал – девятерых игроков подписали, шестерых отпустили, еще троим продлили арендные соглашения. Из приобретений наиболее интересен 22-летний правый защитник Дарио Бенавидес, воспитанник «Севильи», которого в прошлом сезоне начали подпускать к первой команде и он за нее дебютировал в Ла Лиге. Также из «Гента» пришел 23-летний вратарь Селестин Де Схрефел, который часто попадал в заявку первой команды на матчи Лиги Конференций, а 24-летний центральный защитник Матис Риу был одним из ключевых игроков «Генгама», который был близок к выходу в Лигу 1.

Немного о тех, кто остался.

Еще четыре команды, скорее всего, будут бороться за сохранение места в Про Лиге. Поскольку именно этим они занимались в прошлом сезоне. Это «Синт-Трайден», «Серкль» Брюгге, «Дендер» и «Ауд-Хеверле» Левен.

«Серкль» и «Ауд Хеверле» летом сменили глааных тренеров. «Хрун эн зварт» по обоюдному согласию попрощались с Берндом Шторком, вместо которого пригласили другого немецкого специалиста Онура Джинеля, для которого это будет первая самостоятельная тренерская работа. Последние два года он работал в системе австрийского «Ред Булл Зальцбург» главным тренером фарм-клуба «Лиферинга» и ассистентом главного тренера основной команды. Из игроков летом «Серкль» продал в турецкий «Трабзонспор» форварда Фелипе Аугусто за 5 миллионов евро, а еще полтора миллиона получили от «Антверпена» за правого вингера Тибо Соммерса. Вместо них из «Ред Булл Зальцбурга» за 800 тысяч евро пришел центральный полузащитник Лоуренс Агьекум, а из бразильского «Флуминенсе» – правый полузащитник Эрик Нуньес, за которого заплатили полмиллиона. Также в аренду взяли атакующего полузащитника «Гента» Питера Херкенса и центрального полузащитника «Монако» Эдана Диопа.

В свою очередь «Ауд Хеверле» уволили главного тренера Криса Коулмэна и назначили бывшего главного тренера «Андерлехта» и собственного опорного полузащитника Давида Юбера. Это можно назвать главным летним приобретением ОХЛ. При этом они провели одну из самых дорогих продаж летнего межсезонья в Бельгии – за 16 миллионов евро в «РБ Лейпциг» ушел центральный полузащитник Эзехиэль Банзузи. Еще 2 миллиона получили от польского «Ракува» за центрального форварда Юнатана Брюнеса. При этом купили пятерых игроков на общую сумму 2.6 миллиона, наиболее интересные из которых – правый вингер «Юниона» Каспер Терхо и центральный защитник Такума Оминами из японского «Кавасаки Фронтале».

Getty Images/Global Images Ukraine. Дендер

«Дендер», который в прошлом сезоне несколько раз портил жизнь лидерам, начинает новый сезон с полным лазаретом. Травмированы вратарь Михаэль Феррипс, центральный защитник Юдрик Пюпе, центральный полузащитник Ноа Мбамба, левый вингер Рагнар Оратмангоен и форвард Мохамед Берте. И все они – либо основные, как Феррипс или Берте, либо игроки основной обоймы, как Оратмангоен или Пюпе. Только Мбамба – игрок запаса. В принципе, на трансферном рынке «кадавры» работали, по больше части, чтобы решить эти проблемы – так в команде появились центральный защитник Люк Марейниссен из «Льерса», центральные полузащитники Роман Квет из чешской «Виктории» Плзень и Кшиштоф Котонь из варшавской «Полонии», а также форвард Орельен Шнайдер из итальянского «Бари».

А «Синт-Трайден» едва ли не единственный летом потратил больше, чем заработал. Хотя покупки, пожалуй, того стоят. За 2.5 миллиона евро взяли форварда «Вильярреала» Андреса Феррари, 1.75 миллиона отдали «Андерлехту» за правого защитника Луиса Патриса, а миллион – «Фейенорду» за левого вингера Илиаса Себауи. При этом продали только центрального полузащитника Жоэля Фуджиту, за которого «Санкт-Паули» заплатил 3.5 миллиона. Также в Японию вернулся левый защитник Рея Огава, условия трансфера которого в «Кашиму Антлерс» неизвестны.

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Сезон 2025/26 в Бельгийской Про Лиге начнется уже завтра, 25 июля. Откроют его «Антверпен» и действующий чемпион Бельгии «Юнион», чья встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.