Полузащитник Арсенала переходит в чемпионат Мексики

Полузащитник английского «Арсенала» Марсело Флорес переходит в чемпионат Мексики, сообщает Фабрицио Романо.

19-летний мексиканец продолжит карьеру в клубе «УАНЛ Тигрес» из пригорода Монтеррея Сан-Николас-де-лос-Гарса. Контракт Флореса рассчитан на четыре года, в ближайшее время полузащитник пройдет медосмотр.

Марсело Флорес — воспитанник «Арсенала», за молодежные команды которого в общей сложности сыграл 52 матча, забил 16 голов и сделал семь результативных передач. Прошлый сезон мексиканец провел в аренде в испанском «Овьедо», за который сыграл 15 матчей и сделал одну результативную передачу.

