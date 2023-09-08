Полузащитник Арсенала переходит в чемпионат Мексики
Марсело Флорес продолжит карьеру в УАНЛ Тигрес
Полузащитник английского «Арсенала» Марсело Флорес переходит в чемпионат Мексики, сообщает Фабрицио Романо.
19-летний мексиканец продолжит карьеру в клубе «УАНЛ Тигрес» из пригорода Монтеррея Сан-Николас-де-лос-Гарса. Контракт Флореса рассчитан на четыре года, в ближайшее время полузащитник пройдет медосмотр.
Марсело Флорес — воспитанник «Арсенала», за молодежные команды которого в общей сложности сыграл 52 матча, забил 16 голов и сделал семь результативных передач. Прошлый сезон мексиканец провел в аренде в испанском «Овьедо», за который сыграл 15 матчей и сделал одну результативную передачу.
Marcelo Flores leaves Arsenal as he’s set to join Tigres on permanent deal, here we go — agreement completed 🐯🇲🇽— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2023
Flores, set to travel for medical tests then he will sign four year contract. pic.twitter.com/jZeXWyLrud
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