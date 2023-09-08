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Аргентина
08 сентября 2023, 10:22 | Обновлено 08 сентября 2023, 11:46
611
0

Полузащитник Арсенала переходит в чемпионат Мексики

Марсело Флорес продолжит карьеру в УАНЛ Тигрес

08 сентября 2023, 10:22 | Обновлено 08 сентября 2023, 11:46
611
0
Полузащитник Арсенала переходит в чемпионат Мексики
Twitter (Фабрицио Романо). Марсело Флорес

Полузащитник английского «Арсенала» Марсело Флорес переходит в чемпионат Мексики, сообщает Фабрицио Романо.

19-летний мексиканец продолжит карьеру в клубе «УАНЛ Тигрес» из пригорода Монтеррея Сан-Николас-де-лос-Гарса. Контракт Флореса рассчитан на четыре года, в ближайшее время полузащитник пройдет медосмотр.

Марсело Флорес — воспитанник «Арсенала», за молодежные команды которого в общей сложности сыграл 52 матча, забил 16 голов и сделал семь результативных передач. Прошлый сезон мексиканец провел в аренде в испанском «Овьедо», за который сыграл 15 матчей и сделал одну результативную передачу.

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Источник: защитником Динамо интересуются турецкие клубы
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Источник Фабрицио Романо
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