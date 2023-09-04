Одноклубник Миколенко стал свободным агентом
Жан-Филипп Гбамен растор контракт с «Эвертоном»
Опорный полузащитник английского «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен расторг контракт с клубом, сообщает Фабрицио Романо.
Сейчас у 27-летнего ивуарийца нет соглашения с каким-либо другим клубом, он становится свободным агентом и рассматривает различные варианты.
В нынешнем сезоне в составе «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен не играл. Прошлый сезон он провел в аренде в турецком «Трабзонспоре», за который сыграл 24 матча.
Jean-Philippe Gbamin, available as free agent after terminating his contract at Everton on Deadline Day. 🔵🇨🇮— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2023
Gbamin has no agreement with any club yet and he’s assessing his options — an opportunity on free transfer. pic.twitter.com/FxMSBtpk3Y
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