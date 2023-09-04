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Англия
04 сентября 2023, 14:09 | Обновлено 04 сентября 2023, 14:10
455
0

Одноклубник Миколенко стал свободным агентом

Жан-Филипп Гбамен растор контракт с «Эвертоном»

04 сентября 2023, 14:09 | Обновлено 04 сентября 2023, 14:10
455
0
Одноклубник Миколенко стал свободным агентом
Twitter (Фабриціо Романо). Жан-Філіпп Гбамен

Опорный полузащитник английского «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен расторг контракт с клубом, сообщает Фабрицио Романо.

Сейчас у 27-летнего ивуарийца нет соглашения с каким-либо другим клубом, он становится свободным агентом и рассматривает различные варианты.

В нынешнем сезоне в составе «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен не играл. Прошлый сезон он провел в аренде в турецком «Трабзонспоре», за который сыграл 24 матча.

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Эвертон Жан-Филипп Гбамен трансферы АПЛ расторжение контракта Виталий Миколенко трансферы Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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