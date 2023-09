Одноклубник Миколенко стал свободным агентом

Опорный полузащитник английского «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен расторг контракт с клубом, сообщает Фабрицио Романо.

Сейчас у 27-летнего ивуарийца нет соглашения с каким-либо другим клубом, он становится свободным агентом и рассматривает различные варианты.

В нынешнем сезоне в составе «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен не играл. Прошлый сезон он провел в аренде в турецком «Трабзонспоре», за который сыграл 24 матча.

