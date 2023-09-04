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  4. Джокович без проблем пробился в 1/4 финала US Open, обыграв хорвата
US Open
04 сентября 2023, 07:37 |
154
0

Джокович без проблем пробился в 1/4 финала US Open, обыграв хорвата

Новак в 13-й раз сыграет на этой стадии в Нью-Йорке

04 сентября 2023, 07:37 |
154
0
Джокович без проблем пробился в 1/4 финала US Open, обыграв хорвата
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Борна Гойо

Второй номер мирового рейтинга Новак Джокович пробился в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису.

В матче четвертого раунда опытный серб обыграл 25-летнего хорвата Борну Гойо (№105 ATP).

US Open. Четвертый круг
Новак Джокович (Сербия) – Борна Гойо (Хорватия) – 6:2, 7:5, 6:4

Гойо впервый в карьере зашел дальше второго раунда турниров Grand Slam и обеспечил себе дебют в топ-100.

Джокович в 13-й раз сыграет в четвертьфинале US Open, соперником будет американец Тейлор Фритц. Ранее на этой стадии Новак никогда не проигрывал.

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US Open 2023 Новак Джокович Борна Гойо
Источник Sport.ua
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