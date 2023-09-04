Джокович без проблем пробился в 1/4 финала US Open, обыграв хорвата
Новак в 13-й раз сыграет на этой стадии в Нью-Йорке
Второй номер мирового рейтинга Новак Джокович пробился в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису.
В матче четвертого раунда опытный серб обыграл 25-летнего хорвата Борну Гойо (№105 ATP).
US Open. Четвертый круг
Новак Джокович (Сербия) – Борна Гойо (Хорватия) – 6:2, 7:5, 6:4
Гойо впервый в карьере зашел дальше второго раунда турниров Grand Slam и обеспечил себе дебют в топ-100.
Джокович в 13-й раз сыграет в четвертьфинале US Open, соперником будет американец Тейлор Фритц. Ранее на этой стадии Новак никогда не проигрывал.
Good company!— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2023
13 quarterfinal appearances at the #USOpen puts Novak in a tie with Federer and Agassi 🤩 pic.twitter.com/HGmjhcKsxB
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