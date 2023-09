Джокович без проблем пробился в 1/4 финала US Open, обыграв хорвата

Второй номер мирового рейтинга Новак Джокович пробился в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису.

В матче четвертого раунда опытный серб обыграл 25-летнего хорвата Борну Гойо (№105 ATP).

US Open. Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия) – Борна Гойо (Хорватия) – 6:2, 7:5, 6:4

Гойо впервый в карьере зашел дальше второго раунда турниров Grand Slam и обеспечил себе дебют в топ-100.

Джокович в 13-й раз сыграет в четвертьфинале US Open, соперником будет американец Тейлор Фритц. Ранее на этой стадии Новак никогда не проигрывал.

Good company!



13 quarterfinal appearances at the #USOpen puts Novak in a tie with Federer and Agassi 🤩 pic.twitter.com/HGmjhcKsxB