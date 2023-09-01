Опускаемся все ниже и ниже. Дна пока не видно

Но по факту это – дно. Ни одна из наших команд, участвующих в квалификации еврокубков, не выполнила турнирного задания. О муках «Зари» в этой связи очень и очень скромно промолчу: луганчане априори имели запасной аэродром в виде обязательного участия в групповом турнире Лиги конференций, поэтому повторить судьбу «Динамо» и компании не могли по определению.

В итоге в осенней части еврокубков Украину будут представлять аж две команды – «Шахтер» (группа ЛЧ) и «Заря» (группа ЛК).

Провал? Однозначно. Причем полнейший, оглушительный. Надрывный такой провалище, словно железом по стеклу.

Однако, если вы приготовили пару-тройку кирпичей, чтобы метнуть в Луческу, Кучера или Скрипника, мой вам совет: не спешите. Потому что, по моему скромному убеждению, лучше вряд ли могло быть. А дальше, если война затянется, может быть и хуже. Значительно хуже.

Кстати, вы помните, когда в последний раз от нашей страны в осенней части еврокубков играли только две команды? Нет, это было не на заре становления отечественной футбольной Независимости. Это было значительно позже: в 2009 году. В том самом благополучном году, в котором «Шахтер» выиграл Кубок УЕФА. Тогда в групповой раунд еврокубков пробились лишь «Динамо» и «Шахтер».

Сейчас на дворе страшный и неблагополучный 2023-й. И мы снова имеем лишь две команды в еврокубках. И если 14 лет назад все мы имели полное право гневно вопрошать – а почему так мало наших клубов участвует в групповых стадиях европейских турниров, то сейчас, к сожалению, мы не можем себе позволить поднимать аналогичный вопрос. Потому что наш футбол с момента рашистского вторжения потерял не только в серебре, весе и красках, но оказался в таком разобранном и неприглядном виде (да и месте тоже), что бросать камни в его огород – это уже моветон.

***

Давайте данный тезис рассмотрим на примерах.

Что, «Динамо» сейчас сильнее «Бешикташа»? Да нет, конечно же. Стамбульский клуб может себе позволить трансферы уровня Деле Алли и Окслейда-Чемберлена, тогда как киевский клуб может себе позволить, разве что, вернуть Андрея Ярмоленко.

Да, и у меня тоже есть множество вопросов к собственникам столичного клуба Суркисам, и к главному недоразумению, извините, главному тренеру команды Луческу, на которые, уверен, мои адресаты не смогут вразумительно ответить. Но если говорить очень локально, очень и очень конкретно, то «Динамо» сейчас объективно слабее «Бешикташа».

Мне тоже не понравился ответный поединок киевлян против команды Гюнеша: без шансов, без риска, без горящих глаз. Но это, скорее, эмоциональная составляющая, которая не перечеркивает главного: динамовцы в обоих матчах были действительно слабее «Бешикташа».

То, что еле-еле проползли «Арис» – тоже вряд ли может быть увесистой оплеухой Сироте сотоварищи. Потому что «Динамо» нынешнее – это и есть уровень «Ариса». Плюс-минус.

О «Днепре-1» без слез и вовсе говорить не получается. Это как же надо было постараться, извернуться, изгадиться, чтобы профукать сразу три еврокубка. Мне кажется, этот днепровский рекорд еще долго будет иметь статус уникального.

CК Днепр-1

Но это тоже только эмоции. Только слова.

А на самом деле…Признайтесь, кто-то из вас действительно был высокого мнения о тренерских талантах Александра Кучера? А о селекционном гении Евгения Красникова, лишенного оттопыренного кармана беглого президента «Металлиста»? Неужели кто-то думал, что без судейского благословления «Днепр-1» может забраться хотя бы в самую нерейтинговую еврокубковую группу?

Ну и если снова сравнивать потенциалы, то «Панатинаикос» сейчас сильнее «Днепра-1». Сильнее днепрян и «Славия».

Что касается команды из Трнавы, то не уверен, что они чем-то лучше. Но коль дальше прошел именно «Спартак», то кто кому доктор?

Единственное (окромя вылета сразу из трех турниров), чем запомнился по игре «Днепр-1» – грубость. Пять красных карточек в шести матчах – очень и очень много. Грубят и фолят тогда, когда не хватает мастерства. Это аксиома. Так что пилите гири, Шура.

О «Ворскле» говорить вообще не хочется. Признаюсь честно: еще в конце прошлого сезона я был уверен, что пятая команда в еврокубках для Украины сейчас – непозволительная роскошь. Вспомните, кто тогда претендовал на то пятое место: «Александрия» и «Ворскла». Между первой четверкой и пятой командой УПЛ – почти пропасть.

«Ворскла» в итоге на финишной ленточке опередила коллектив Ротаня. Опередила только для того, чтобы проиграть грузинской «Диле».

Я уверен даже сейчас, что грузинский чемпионат уступает чемпионату Украины. Не так заметно, как в благополучные и хлебные годы, но тем не менее. Однако в данном случае речь нужно вести не в целом о нашем элитном дивизионе, а конкретно – о «Ворскле». Так вот, конкретно сейчас «Ворскла» - это всадник не только без головы, но и без ног.

О «Заре» было упомянуто выше: команда имела запасной аэродром, на этом же аэродроме и обосновалась в итоге. Хотя за попытку сыграть «этажом выше» обязательно нужно поблагодарить бронзового призера минувшего чемпионата. Подобной попыткой не отличились ни динамовцы, ни днепряне. Не говоря уже о полтавчанах.

В сухом остатке имеем то, что имеем. Лишь одна команда сумела пройти один раунд («Динамо»), «Днепр-1» из своих восьми встреч не выиграл ни одной, «Ворскла» уступила грузинам, «Заря» не прошла чехов.

Я не верю, что все наши «квалифайнеры» сознательно «слили воду» или не хотели поддержать страну и ВСУ. Мы сейчас просто весьма слабые на клубном футбольном поле. Мы сейчас разобранные, обескровленные, без царя в голове. Поэтому нам и указывают наше футбольное место – где-то на обочине.

Но я уверен, что когда Украина укажет место на кладбище кацапской сволочи, все поменяется. И в футболе тоже. Нужно набраться терпения.

И дождаться.