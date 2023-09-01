Опускаемся все ниже и ниже. Дна пока не видно
Валерий Василенко – о промежуточных итогах нашей квалификационной еврокампании
Но по факту это – дно. Ни одна из наших команд, участвующих в квалификации еврокубков, не выполнила турнирного задания. О муках «Зари» в этой связи очень и очень скромно промолчу: луганчане априори имели запасной аэродром в виде обязательного участия в групповом турнире Лиги конференций, поэтому повторить судьбу «Динамо» и компании не могли по определению.
В итоге в осенней части еврокубков Украину будут представлять аж две команды – «Шахтер» (группа ЛЧ) и «Заря» (группа ЛК).
Провал? Однозначно. Причем полнейший, оглушительный. Надрывный такой провалище, словно железом по стеклу.
Однако, если вы приготовили пару-тройку кирпичей, чтобы метнуть в Луческу, Кучера или Скрипника, мой вам совет: не спешите. Потому что, по моему скромному убеждению, лучше вряд ли могло быть. А дальше, если война затянется, может быть и хуже. Значительно хуже.
Кстати, вы помните, когда в последний раз от нашей страны в осенней части еврокубков играли только две команды? Нет, это было не на заре становления отечественной футбольной Независимости. Это было значительно позже: в 2009 году. В том самом благополучном году, в котором «Шахтер» выиграл Кубок УЕФА. Тогда в групповой раунд еврокубков пробились лишь «Динамо» и «Шахтер».
Сейчас на дворе страшный и неблагополучный 2023-й. И мы снова имеем лишь две команды в еврокубках. И если 14 лет назад все мы имели полное право гневно вопрошать – а почему так мало наших клубов участвует в групповых стадиях европейских турниров, то сейчас, к сожалению, мы не можем себе позволить поднимать аналогичный вопрос. Потому что наш футбол с момента рашистского вторжения потерял не только в серебре, весе и красках, но оказался в таком разобранном и неприглядном виде (да и месте тоже), что бросать камни в его огород – это уже моветон.
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Давайте данный тезис рассмотрим на примерах.
Что, «Динамо» сейчас сильнее «Бешикташа»? Да нет, конечно же. Стамбульский клуб может себе позволить трансферы уровня Деле Алли и Окслейда-Чемберлена, тогда как киевский клуб может себе позволить, разве что, вернуть Андрея Ярмоленко.
Да, и у меня тоже есть множество вопросов к собственникам столичного клуба Суркисам, и к главному недоразумению, извините, главному тренеру команды Луческу, на которые, уверен, мои адресаты не смогут вразумительно ответить. Но если говорить очень локально, очень и очень конкретно, то «Динамо» сейчас объективно слабее «Бешикташа».
Мне тоже не понравился ответный поединок киевлян против команды Гюнеша: без шансов, без риска, без горящих глаз. Но это, скорее, эмоциональная составляющая, которая не перечеркивает главного: динамовцы в обоих матчах были действительно слабее «Бешикташа».
То, что еле-еле проползли «Арис» – тоже вряд ли может быть увесистой оплеухой Сироте сотоварищи. Потому что «Динамо» нынешнее – это и есть уровень «Ариса». Плюс-минус.
О «Днепре-1» без слез и вовсе говорить не получается. Это как же надо было постараться, извернуться, изгадиться, чтобы профукать сразу три еврокубка. Мне кажется, этот днепровский рекорд еще долго будет иметь статус уникального.
Но это тоже только эмоции. Только слова.
А на самом деле…Признайтесь, кто-то из вас действительно был высокого мнения о тренерских талантах Александра Кучера? А о селекционном гении Евгения Красникова, лишенного оттопыренного кармана беглого президента «Металлиста»? Неужели кто-то думал, что без судейского благословления «Днепр-1» может забраться хотя бы в самую нерейтинговую еврокубковую группу?
Ну и если снова сравнивать потенциалы, то «Панатинаикос» сейчас сильнее «Днепра-1». Сильнее днепрян и «Славия».
Что касается команды из Трнавы, то не уверен, что они чем-то лучше. Но коль дальше прошел именно «Спартак», то кто кому доктор?
Единственное (окромя вылета сразу из трех турниров), чем запомнился по игре «Днепр-1» – грубость. Пять красных карточек в шести матчах – очень и очень много. Грубят и фолят тогда, когда не хватает мастерства. Это аксиома. Так что пилите гири, Шура.
О «Ворскле» говорить вообще не хочется. Признаюсь честно: еще в конце прошлого сезона я был уверен, что пятая команда в еврокубках для Украины сейчас – непозволительная роскошь. Вспомните, кто тогда претендовал на то пятое место: «Александрия» и «Ворскла». Между первой четверкой и пятой командой УПЛ – почти пропасть.
«Ворскла» в итоге на финишной ленточке опередила коллектив Ротаня. Опередила только для того, чтобы проиграть грузинской «Диле».
Я уверен даже сейчас, что грузинский чемпионат уступает чемпионату Украины. Не так заметно, как в благополучные и хлебные годы, но тем не менее. Однако в данном случае речь нужно вести не в целом о нашем элитном дивизионе, а конкретно – о «Ворскле». Так вот, конкретно сейчас «Ворскла» - это всадник не только без головы, но и без ног.
О «Заре» было упомянуто выше: команда имела запасной аэродром, на этом же аэродроме и обосновалась в итоге. Хотя за попытку сыграть «этажом выше» обязательно нужно поблагодарить бронзового призера минувшего чемпионата. Подобной попыткой не отличились ни динамовцы, ни днепряне. Не говоря уже о полтавчанах.
В сухом остатке имеем то, что имеем. Лишь одна команда сумела пройти один раунд («Динамо»), «Днепр-1» из своих восьми встреч не выиграл ни одной, «Ворскла» уступила грузинам, «Заря» не прошла чехов.
Я не верю, что все наши «квалифайнеры» сознательно «слили воду» или не хотели поддержать страну и ВСУ. Мы сейчас просто весьма слабые на клубном футбольном поле. Мы сейчас разобранные, обескровленные, без царя в голове. Поэтому нам и указывают наше футбольное место – где-то на обочине.
Но я уверен, что когда Украина укажет место на кладбище кацапской сволочи, все поменяется. И в футболе тоже. Нужно набраться терпения.
И дождаться.
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1 сентября в Монако состоялась жеребьевка второго по силе еврокубка
Украинец близок к смене клуба
Это остатки репутации.
у нас две команды в группе, но ни одна из них квалификацию не прошла.
Шахтер в группе благодаря инерции по рейтингу, а Заря проиграла квалификацию и вылетела в турнир рангом ниже. Опять же благодаря остаткам рейтинга.
То есть реальное место Украины значительно ниже.
Днепр как серебряный призер проиграл все три квалификации в трех турнирах последовательно.
так что это только присказка, сказка впереди.
Ну а тем кто пишет -закончится война и все наладится или парни вернуться с войны и все наладят в стране огромный привет!!- на это пойдет десятки лет после окончания этого всего…
Так же нужно посмотреть реально на владельцев клубов и для чего они его содержали и продолжают содержать…
Для чего возобновляли упл для пафоса и картинок?
А что война у нас с 2022 года?
Не с 2014 года?
Где сука планирование за 10 лет?
Красиво льете в уши господин Валерий.
Война у нас 10 лет скоро, и мы падаем. И все всех устраивает.
Ну і відновлення не буде швидким, і воно можливо буде швидшим якщо клуби таки почнуть розвивати дитячо-юнацький футбол