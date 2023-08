Интер заинтересован в аренде Ндомбеле

Итальянский «Интер» заинтересован в аренде полузащитника английского «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле, сообщает Фабрицио Романо

«Интер» запросил у «Тоттенхэма» условия аренды 26-летнего Ндомбеле и после ответа примет решение. Французский полузащитник — не единственный вариант на рассмотрении у итальянского клуба.

Напомним, что из переговоров по поводу аренды Танги Ндомбеле вышла итальянская «Дженоа», которая не дождалась согласия футболиста.

