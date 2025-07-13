Энцо МАРЕСКА: «Мы относимся к ПСЖ с максимальным уважением»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал предстоящий матч против ПСЖ в финале клубного чемпионата мира.

«Что меня беспокоит в ПСЖ, так же беспокоит меня в любой другой команде.

Я согласен с большинством людей, которые говорят, что они – лучшая команда Европы и мира. Причина в том, что они демонстрируют это во Франции, Лиге чемпионов и этом соревновании.

Мы относимся к ним с максимальным уважением, и мне очень нравится наблюдать за ними, но мы здесь, чтобы сделать все возможное и выиграть финал. Конечно, будет тяжело, но для меня все игры тяжелые.

Безусловно, ПСЖ и их тренер Луис Энрике является образцом для всех людей, которые любят футбол.

В то же время у нас есть свой стиль, и мы в течение сезона показали, как хотим играть, как с мячом, так и без него. Они – команда, которая любит держать мяч, конечно, мы тоже. Они также любят прессинговать высоко, и мы делаем то же самое», – сказал Мареска.