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  4. Энцо МАРЕСКА: «Мы относимся к ПСЖ с максимальным уважением»
Клубный чемпионат мира
13 июля 2025, 11:39 |
171
2

Энцо МАРЕСКА: «Мы относимся к ПСЖ с максимальным уважением»

Тренер лондонцев высказался о предстоящем финале КЧМ

13 июля 2025, 11:39 |
171
2
Энцо МАРЕСКА: «Мы относимся к ПСЖ с максимальным уважением»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал предстоящий матч против ПСЖ в финале клубного чемпионата мира.

«Что меня беспокоит в ПСЖ, так же беспокоит меня в любой другой команде.

Я согласен с большинством людей, которые говорят, что они – лучшая команда Европы и мира. Причина в том, что они демонстрируют это во Франции, Лиге чемпионов и этом соревновании.

Мы относимся к ним с максимальным уважением, и мне очень нравится наблюдать за ними, но мы здесь, чтобы сделать все возможное и выиграть финал. Конечно, будет тяжело, но для меня все игры тяжелые.

Безусловно, ПСЖ и их тренер Луис Энрике является образцом для всех людей, которые любят футбол.

В то же время у нас есть свой стиль, и мы в течение сезона показали, как хотим играть, как с мячом, так и без него. Они – команда, которая любит держать мяч, конечно, мы тоже. Они также любят прессинговать высоко, и мы делаем то же самое», – сказал Мареска.

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Андрей Витренко Источник: ФК Челси
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Комментарии 2
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Tom Bombadil
И взгляд такой хитрый, хитрый 
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Saar
Хм. Серед цих двох найнеулюбленіших команд, вболіватиму за найменшнеулюбленішу -Челсі.
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Теннис
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