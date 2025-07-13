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Украина. Премьер лига
13 июля 2025, 11:17 |
589
0

Украинский голкипер: «Это задело всех. Труднее всего было легионерам»

Андрей Клищук рассказал о жизни в Кривом Роге во время войны

13 июля 2025, 11:17 |
589
0
Украинский голкипер: «Это задело всех. Труднее всего было легионерам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Клищук

Бывший голкипер криворожского «Кривбасса» Андрей Клищук рассказал о жизни в Кривом Роге во время войны. Голкипер вспомнил о прилете по детской площадке.

– Ты жил и играл в Кривом Роге – городе, часто под обстрелами. Как это влияло на ежедневную рутину футболиста? Как менялась подготовка, когда воздушная тревога – не исключение, а привычка?

– Жить и играть в Кривом Роге было непросто. Постоянные тревоги, обстрелы – особенно в первый сезон. Было страшно привозить семью, иногда прилеты случались даже во время тренировок. Но все оставшиеся понимали, в каких условиях мы работаем – и работали без жалоб. Потому что понимали: нашим ВСУ в разы тяжелее.

– В какой-то момент из команды начали уходить игроки из-за ситуации безопасности. Как это переживала раздевалка? Был ли страх?

– Труднее всего было легионерам – они часто спрашивали о ситуации, не имели полного понимания происходящего. Мы больше ориентировались в новостях. Но переехать в более безопасный город возможности не было, поэтому адаптировались к условиям.

– Что держало тебя в команде, когда было труднее всего? Вера в клуб? Миссия? Люди?

– Меня держало желание играть. Я действительно хотел выступать за Кривбасс. Самый трудный момент – прилет по детской площадке недалеко от базы. Это задело всех, – признался Клищук.

Сейчас Андрей готовится к новому сезону Украинской Премьер-лиги в расположении львовских «Карпат», куда перебрался именно из Кривбасса после завершения прошлого сезона.

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Андрей Клищук российско-украинская война Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
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