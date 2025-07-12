Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арда ТУРАН: «Жертвы, понесенные украинским футболом, огромны»
Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 13:18 |
224
0

Арда ТУРАН: «Жертвы, понесенные украинским футболом, огромны»

Арда высказался о войне в Украине

12 июля 2025, 13:18 |
224
0
Арда ТУРАН: «Жертвы, понесенные украинским футболом, огромны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Турецкий специалист Арда Туран пообщался с иностранными СМИ по теме футбола во время войны в Украине. Специалист заявил о важной миссии.

«Это действительно прекрасно, что мы имеем такую возможность сделать много людей счастливыми, доставить определенное удовольствие, когда все эти вещи происходят в их стране. У нас не будет никаких оправданий.

Жизнь и семьи моих игроков – самое важное для меня, и я сказал им, что буду полностью поддерживать их в этом плане. Мое сердце всегда будет с ними. Жертвы, понесенные украинским футболом, огромны, и если я смогу помочь Шахтеру добиться успеха, я буду самым счастливым человеком», – сказал Туран.

Орки полномасштабно ворвались на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее сообщалось, что Шахтер нацелился на 18-летнего вундеркинда

По теме:
Забили на последней минуте. Верес в спарринге обыграл Кудровку
Полесье – Млада Болеслав. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полесье – Штурм Грац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арда Туран российско-украинская война Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: The Guardian
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интер Майами – Нэшвилл. Прогноз и анонс на матч MLS
Футбол | 12 июля 2025, 11:55 0
Интер Майами – Нэшвилл. Прогноз и анонс на матч MLS
Интер Майами – Нэшвилл. Прогноз и анонс на матч MLS

Поединок состоится 13 июля в 02:45 по Киеву

Зинченко узнал, куда может перейти после провала с Миланом
Футбол | 12 июля 2025, 07:47 5
Зинченко узнал, куда может перейти после провала с Миланом
Зинченко узнал, куда может перейти после провала с Миланом

Украинец может оказаться в «Вест Хэме»

ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
Футбол | 12.07.2025, 04:45
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
Металлист 1925 планирует подписать бывшего и нынешнего игроков Динамо Киев
Футбол | 11.07.2025, 19:10
Металлист 1925 планирует подписать бывшего и нынешнего игроков Динамо Киев
Металлист 1925 планирует подписать бывшего и нынешнего игроков Динамо Киев
Олег ФЕДОРЧУК: «Надолго в Шахтере он не задержится»
Футбол | 11.07.2025, 13:56
Олег ФЕДОРЧУК: «Надолго в Шахтере он не задержится»
Олег ФЕДОРЧУК: «Надолго в Шахтере он не задержится»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джокович на Уимблдоне побил рекорд Федерера и повторил достижение Эверт
Джокович на Уимблдоне побил рекорд Федерера и повторил достижение Эверт
10.07.2025, 09:25 2
Теннис
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
11.07.2025, 07:42 1
Футбол
Масштабный уход. Сразу 18 футболистов покинули состав английского гранда
Масштабный уход. Сразу 18 футболистов покинули состав английского гранда
10.07.2025, 10:15 1
Футбол
Не хватило сил на второй тайм. Динамо проиграло Мидтьюлланду
Не хватило сил на второй тайм. Динамо проиграло Мидтьюлланду
10.07.2025, 18:52 42
Футбол
РОНАЛДО: «Это самый сильный футболист, против которого я играл»
РОНАЛДО: «Это самый сильный футболист, против которого я играл»
11.07.2025, 05:28
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец принял решение относительно будущего Ракицкого
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец принял решение относительно будущего Ракицкого
10.07.2025, 17:11 2
Футбол
Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом
Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом
10.07.2025, 22:52 158
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
11.07.2025, 23:31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем