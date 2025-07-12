Арда ТУРАН: «Жертвы, понесенные украинским футболом, огромны»

Турецкий специалист Арда Туран пообщался с иностранными СМИ по теме футбола во время войны в Украине. Специалист заявил о важной миссии.

«Это действительно прекрасно, что мы имеем такую возможность сделать много людей счастливыми, доставить определенное удовольствие, когда все эти вещи происходят в их стране. У нас не будет никаких оправданий.

Жизнь и семьи моих игроков – самое важное для меня, и я сказал им, что буду полностью поддерживать их в этом плане. Мое сердце всегда будет с ними. Жертвы, понесенные украинским футболом, огромны, и если я смогу помочь Шахтеру добиться успеха, я буду самым счастливым человеком», – сказал Туран.

Орки полномасштабно ворвались на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее сообщалось, что Шахтер нацелился на 18-летнего вундеркинда