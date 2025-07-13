Украина. Премьер лига13 июля 2025, 12:19 |
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Динамо организовало дополнительный матч на сборах. Соперник – из Румынии
Киевляне 15 июля сыграют против «Корвинула»
13 июля 2025, 12:19 |
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Киевское «Динамо» официально объявило о проведении товарищеского матча с румынским «Корвинулом» во время летних предсезонных сборов в Австрии.
Поединок состоится во вторник, 15 июля. Начало встречи запланировано на 18:00 по киевскому времени.
«Корвинул» в прошлом сезоне выступал во втором дивизионе чемпионата Румынии и занял 7-е место в регулярной части сезона, набрав 29 очков в 19 матчах.
Кроме этого спарринга, 16 июля «Динамо» должно сыграть с хорватским «Осиеком».
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