Динамо организовало дополнительный матч на сборах. Соперник – из Румынии

Киевское «Динамо» официально объявило о проведении товарищеского матча с румынским «Корвинулом» во время летних предсезонных сборов в Австрии.

Поединок состоится во вторник, 15 июля. Начало встречи запланировано на 18:00 по киевскому времени.

«Корвинул» в прошлом сезоне выступал во втором дивизионе чемпионата Румынии и занял 7-е место в регулярной части сезона, набрав 29 очков в 19 матчах.

Кроме этого спарринга, 16 июля «Динамо» должно сыграть с хорватским «Осиеком».