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  4. Динамо организовало дополнительный матч на сборах. Соперник – из Румынии
Украина. Премьер лига
13 июля 2025, 12:19 |
116
0

Динамо организовало дополнительный матч на сборах. Соперник – из Румынии

Киевляне 15 июля сыграют против «Корвинула»

13 июля 2025, 12:19 |
116
0
Динамо организовало дополнительный матч на сборах. Соперник – из Румынии
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» официально объявило о проведении товарищеского матча с румынским «Корвинулом» во время летних предсезонных сборов в Австрии.

Поединок состоится во вторник, 15 июля. Начало встречи запланировано на 18:00 по киевскому времени.

«Корвинул» в прошлом сезоне выступал во втором дивизионе чемпионата Румынии и занял 7-е место в регулярной части сезона, набрав 29 очков в 19 матчах.

Кроме этого спарринга, 16 июля «Динамо» должно сыграть с хорватским «Осиеком».

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Динамо Киев Корвинул товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Румынии по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
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