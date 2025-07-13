Лысый шарлатан и его косплей. Челси Марески = Челси Тухеля

«Челси» в финале КЧМ. Если бы я сказал вам, что так будет, перед стартом турнира, большинство из вас мне бы не поверило. У букмекера «синие» также не были среди топ-4 главных фаворитов. Но случилось так, как случилось. Конечно, можно начать говорить о везении лондонцев, самый сильный по подбору игроков соперник которых в плей-офф до сих пор – «Бенфика». Это действительно бросает небольшую тень на достижение команды, однако к ней самой претензий ноль. Не она виновата в том, что «Бавария» оказалась в другой половине сетки. Не она виновата в том, что «Ман Сити» и «Интер» проиграли значительно более слабым оппонентам. Кстати, коллективы из Манчестера и Милана, получается, не смогли сделать то, что удалось «синим» – поставить на поток на турнире победы на классе. Поэтому «Челси» комплименты в свой адрес точно заслужил. Можно сдержанно, но хвалить.

Первая реакция: каким же крутым может быть футбол Марески! Вторая: подождите, я где-то уже такое видел. И вот о последнем – этот текст. В четвертьфинале и полуфинале я протирал глаза во время просмотра матчей «Челси», потому что на поле была не команда Марески – команда Тухеля.

Как играли с Томасом?

Хотите краткий ответ? У меня он есть: прагматично. Но можно сказать больше. Так уж сложилось, что Тухель провел в качестве тренера «Челси» только 1 полный сезон – розыгрыш 21/22. Поэтому будем ориентироваться на показатели именно того года. Сразу открываем таблицу АПЛ, чтобы увидеть: «синие» заняли 3-ю позицию. Существенно отстали от лидеров (почти 20 очков от каждого), но по ожидаемым баллам опередили всех остальных на 7+ пунктов – также ощутимо. 3-е место по фактическим забитым, 3-е по фактическим пропущенным, 3-е по ожидаемым забитым, 3-е по ожидаемым пропущенным – красиво. Но нас гораздо больше интересуют несколько другие цифры. По владению «Челси» (62.2%) был почти как «Ливерпуль» (63.1%) и значительно сильнее «Арсенала» (52.6%), но по среднему количеству ударов/матч (15.6) отстал от первого существенно (19.2), а вот второго почти не опередил (15.5).

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Это не то чтобы неэффективное владение – просто далеко не самое продуктивное с точки зрения создания шансов. Кстати, «Челси» с отрывом стал вторым лучшим по средней точности пасов (87.1%), а еще вошел в топ-4 худших по количеству фолов (много нарушал) и в топ-10 по ЖК. Суммируем: «Челси» много держал мяч, но его владение не давало ему доминирования по количеству ударов, а в моменты игры без круглого у ног команда успевала нарушать правила на уровне с самыми грубыми клубами дивизиона. Это и есть игра на результат. «Челси» держал мяч чрезмерно ради защиты своих ворот (когда оппонент без владения, то не атакует и не забивает), а фолил для того, чтобы соперник даже то минимальное время с контролем круглого не смог использовать эффективно. Матчи «Челси» часто было неприятно смотреть.

Сезон получился результативным, 17 из 20-и команд лиги имели среднюю результативность матчей в 2.5+ гола. «Челси» также, но против клубов топ-6 – ровно 2.5, а без 2:4 против «Арсенала» – совсем чуть-чуть больше двойки. В ЛЧ лондонцы в том году одержали 7 побед, 5 из которых – «сухие», самый популярный счет – 1:0. Но ЛЧ команда выиграла за сезон до этого, вот победные счета коллектива в тогдашнем плей-офф: 1:0, 2:0, 2:0, 2:0, 1:0. Финал с «Ман Сити» – один из самых скучных за 10 лет, суммарный xG – 1.9, лучший шанс «горожан» тогда – это удар Фодена на 0.12 ожидаемого гола на 90-й минуте. Сезон увольнения Тухеля «Челси» также начал с победы 1:0, уже в чемпионате. Команда Томаса осталась в истории как один из главных примеров прагматичного футбола и владения как средства обороны. После того «Челси» таким образом столь же успешно никто не играл.

Как играют с Энцо?

Футбол Марески – другой, но такой же по сути. Но если там апеллировал цифрами, то будет правильно здесь также обратиться к ним. Так вот, также есть полный сезон, финиш – почти там же, на 4-м месте. Среди «классических» показателей с фактическими/ожидаемыми забитыми/пропущенными «Челси» в топ-3 только по реально пропущенным. И, как показал сезон, это точно не из-за топ-навыков вратаря Санчеса. 11 пунктов разницы между ожидаемыми и фактическими пропущенными – много, поэтому здесь смело говорим, что повезло. А теперь погружаемся в таблицы работы с мячом и без него. По владению (57.1%) «Челси» – топ-3. Не хуже «Арсенала» (те же 57.1%). По точности пасов – также топ-3 (86.7%). «Ливерпуль» имеет худший показатель (86.3%). А по голам даже не топ-6. Самое смешное: «Челси» стал единолично худшим по количеству желтых в сезоне. По фолам также высоко – в топ-7. То есть плюс-минус то же самое: владение с высокой точностью пасов не дает большой пользы в атаке, без мяча попытки не давать играть сопернику вообще.

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Плейбук «Челси» с Мареской не совпадает с плейбуком Тухеля. Даже схемы разные. Эти механизмы не работают одинаково. Однако по цифрам на дистанции и Томас, и Энцо пришли к чему-то очень похожему. Разными путями, но все же. Об обеих командах можно сказать, что среди лучших по владению мячом в стране они хуже всех конвертируют его в опасность и голы. Об обеих можно сказать, что они защищаются как минимум на грани дозволенного, как максимум – грязно. Кстати, знаете, какой победный счет наиболее популярен для «Челси» в АПЛ с Мареской? 1:0. Из 20-и побед в сезоне аж 6 – одержанные именно таким образом. Угадаете второй самый популярный? 2:1. Еще 5 случаев. Целых 11 побед из 20, более половины, являются минимальными и нерезультативными. «Челси» выигрывает благодаря обороне, а не атаке. А еще делает это прагматично, а не в безумных перестрелках и с попытками разгромить соперника. Тухель-стайл.

Что мы видим на КЧМ?

Мареска продолжает движение в том же направлении. Перед финалом у нас есть 9 команд на турнире со средним показателем в 15+ ударов за матч. «Челси» среди них, и целая половина из списка владела мячом меньше, чем «синие». То есть били по воротам с такой же частотой, но без перекатывания круглого между защитниками. Перед финалом «Челси» вне топ-3 лучших по количеству забитых голов. По показателю xG/удар команда аж 15-я, хотя сами видите: календарь позволял быть выше. Самое прекрасное: «Челси» с топ-показателем владения почти не забивает с игры (5), но больше всего отличается в контратаках (6). То есть его контроль мяча – стерильный. Хотела бы команда создавать опасность, чаще вертикализировала бы игру. Она может, у нее получается. Среди коллективов, которые добрались до четвертьфинала, «Челси» имеет наибольший процент времени, которое мяч проводит в центральной трети поля (45%).

То есть типичный поединок «Челси» в США – тот, где игра в основном идет далеко от обоих ворот, где команда владеет мячом для защиты своих ворот, а забивает все равно только на скорости. Это пародия на версию «синих» Тухеля или откровенное копирование? Но окончательно меня добили четвертьфинал и полуфинал, где соперники «Челси» суммарно набрали только 1.3 xG и имели лишь 2 явных голевых момента. Причем, что забавно, один из двух – после офсайда, который рефери не свистнул. Без этого «шанса» – 1 явный голевой и единица xGA. Было бы еще меньше, если бы не 2:0 на последних минутах против «Флуминенсе»: англичане почувствовали, что дело сделано, и позволили оппонентам нанести несколько «бонусных» ударов. То есть на решающих этапах турнира «Челси» был занят в основном уничтожением игры соперников. Среди четвертьфиналистов только «ПСЖ» имеет меньше пропущенных с игры (0), чем «синие» (2).

Что будет в финале и после него?

Дело в том, что чем больше «Челси» Марески делает вид, что он «Челси» Тухеля, тем качественнее его футбол и результаты. И по содержанию в отдельно взятых матчах это уже те же лондонцы. А тогда, с Томасом, они, напомню еще раз, выиграли ЛЧ – были лучшими в Европе. Поэтому если «Челси» продолжит движение в этом направлении, то успехи будут. Другое дело – победа уже на этом клубном ЧМ. «ПСЖ» слишком силен. В финале «Челси» попытается не дать сопернику сыграть в футбол: поборется за право владеть мячом (осторожное предположение: Энрике его отдаст сам), а без круглого будет фолить и грубить, провоцировать соперников. У нас есть шанс увидеть вот этот Тухеле-/Маресковский «Челси» в его наивысшей концентрации – с тонной нарушений, с качественным, но полностью стерильным владением. Будет интересно увидеть, как лучшая версия лондонцев за последние годы противостоит лучшему за последние годы сопернику, а еще – плохо с точки зрения зрелищности.

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

«ПСЖ» забил победный гол «Баварии» после 40-минутного отрезка с единственным ударом, а лучший временной отрезок с «Арсеналом» в первом матче плей-офф ЛЧ провел после 40-а минут вообще без попыток забить – парижане, если на поле ничего не происходит, имеют склонность выигрывать. «Челси» умеет играть в один футбол, «ПСЖ» – и вторым номером, и первым, и на удержание счета, и атака на атаку, и прагматично. «ПСЖ» умеет все, его арсенал инструментов – больший. Поэтому если вдруг единственный план «Челси» не сработает, это конец. Тогда «синим» поможет только чудо. Я не то чтобы хороню команду еще до матча – просто указываю на разницу в силе. Мареска целый год учил коллектив из ничего играть в одно – а Энрике в Париже уже 2 сезона и приходил уже в команду с более-менее стабильным составом и какими-то навыками на поле. Коллективы на разных этапах развития, вот и все.

Если «Челси» выиграет, то косплей командой себя же 3-летней давности продолжится. А если проиграет, то также продолжится. Потому что нет смысла ломать то, что работает настолько хорошо, что команда уже играет в финале КЧМ. Есть ли ощущение, что Мареска делает что-то вторичное? Есть. Это плохо? Нет, потому что для него это вопрос выживания. Рационально посмотреть, что делал Тухель, и сделать то же самое — но с учетом другого подбора исполнителей. Да и повторять за лучшими никогда не должно быть стыдно. Благодаря решению Марески сделать Ctrl + c и Ctrl + v, мы получаем топ-версию «Челси». Ограниченную и предсказуемую – но перспективную. Мы часто говорим, что «такой-то тренер копирует Гвардиолу», но обычно это делает кто-то в меньшей команде, часто – даже в лиге другой страны. К этому мы привыкли.

Но чтобы кто-то косплеил одного из тренеров-предшественников в том же клубе – это новый уровень. И никто как будто и не замечает. Мы нечасто используем в отношении Марески словосочетание «лысый шарлатан». Думаю, стоит чаще.

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