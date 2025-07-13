Лионель Месси сравнялся с Криштиану Роналду по количеству голов в 2025 году
Сколько голов забивал аргентинец в каждом отдельном году?
В очередном матче МЛС «Интер Майами» победил «Нэшвилл» со счетом 2:1.
Опять дублем отметился Лионель Месси.
Сейчас на счету аргентинца уже 872 забитых мяча в карьере.
Интересна разбивка этих голов по годам:
- 2025: 22
- 2024: 29
- 2023: 28
- 2022: 35
- 2021: 43
- 2020: 27
- 2019: 50
- 2018: 51
- 2017: 54
- 2016: 59
- 2015: 52
- 2014: 58
- 2013: 45
- 2012: 91
- 2011: 60
- 2010: 59
- 2009: 41
- 2008: 22
- 2007: 31
- 2006: 12
- 2005: 3
Интересным фактом является то, что Лионель Месси сравнялся с Криштиану Роналду по количеству забитых мячей в 2025 году (по 22).
Всего в карьере:
- 938 – Криштиану Роналду
- 872 – Лионель Месси
📊 Lionel Messi devient le plus jeune joueur de l’histoire a marqué 872 buts en carrière 🐐 pic.twitter.com/uoOK1EJco8— Messi France 🇦🇷 (@MessiFrance_) July 13, 2025
Leo Messi se lució con un DOBLETE en el 2-1 del Inter Miami ante Nashville por la #MLS y llegó a los 872 goles en su carrera profesional... ¿Llegará a los 900? pic.twitter.com/6ArdDmpjXS— SportsCenter (@SC_ESPN) July 13, 2025
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