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  4. Лионель Месси сравнялся с Криштиану Роналду по количеству голов в 2025 году
Major League Soccer
13 июля 2025, 11:02 |
430
0

Лионель Месси сравнялся с Криштиану Роналду по количеству голов в 2025 году

Сколько голов забивал аргентинец в каждом отдельном году?

13 июля 2025, 11:02 |
430
0
Лионель Месси сравнялся с Криштиану Роналду по количеству голов в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В очередном матче МЛС «Интер Майами» победил «Нэшвилл» со счетом 2:1.

Опять дублем отметился Лионель Месси.

Сейчас на счету аргентинца уже 872 забитых мяча в карьере.

Интересна разбивка этих голов по годам:

  • 2025: 22
  • 2024: 29
  • 2023: 28
  • 2022: 35
  • 2021: 43
  • 2020: 27
  • 2019: 50
  • 2018: 51
  • 2017: 54
  • 2016: 59
  • 2015: 52
  • 2014: 58
  • 2013: 45
  • 2012: 91
  • 2011: 60
  • 2010: 59
  • 2009: 41
  • 2008: 22
  • 2007: 31
  • 2006: 12
  • 2005: 3

Интересным фактом является то, что Лионель Месси сравнялся с Криштиану Роналду по количеству забитых мячей в 2025 году (по 22).

Всего в карьере:

  • 938 – Криштиану Роналду
  • 872 – Лионель Месси
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Major League Soccer (MLS) Интер Майами Лионель Месси Криштиану Роналду статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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