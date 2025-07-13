Лионель Месси сравнялся с Криштиану Роналду по количеству голов в 2025 году

В очередном матче МЛС «Интер Майами» победил «Нэшвилл» со счетом 2:1.

Опять дублем отметился Лионель Месси.

Сейчас на счету аргентинца уже 872 забитых мяча в карьере.

Интересна разбивка этих голов по годам:

2025: 22

2024: 29

2023: 28

2022: 35

2021: 43

2020: 27

2019: 50

2018: 51

2017: 54

2016: 59

2015: 52

2014: 58

2013: 45

2012: 91

2011: 60

2010: 59

2009: 41

2008: 22

2007: 31

2006: 12

2005: 3

Интересным фактом является то, что Лионель Месси сравнялся с Криштиану Роналду по количеству забитых мячей в 2025 году (по 22).

Всего в карьере:

938 – Криштиану Роналду

872 – Лионель Месси

📊 Lionel Messi devient le plus jeune joueur de l’histoire a marqué 872 buts en carrière 🐐 pic.twitter.com/uoOK1EJco8 — Messi France 🇦🇷 (@MessiFrance_) July 13, 2025