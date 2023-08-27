ОФИЦИАЛЬНО. Кэмерон Арчер перешел в Шеффилд Юнайтед
«Астон Вилла» получит солидные деньги за свой талант
Центральный нападающий Кэмерон Арчер официально перешел из «Астон Виллы» к новичку Английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед».
Сообщается, что «клинки» заплатят за 21-летнего форварда сумму, близкую к 22 миллионам евро. Сам игрок подписал с клубом четырехлетний контракт.
Вторую половину сезона 2022/23 Кэмерон провел в аренде в «Мидлсбро». В 20 матчах Чемпионшипа на его счету 11 голов и 6 ассистов, в том числе дубль в ворота своего нового клуба. За родную «Астон Виллу» Арчер отыграл всего 14 матчей, но успел отличиться 4 голами.
Archer is a Blade. ✍️— Sheffield United (@SheffieldUnited) August 27, 2023
The striker has signed a four-year deal after the Blades negotiated a considerable, undisclosed transfer fee with Aston Villa.#SUFC 🔴
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