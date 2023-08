Тренер Аталанты заблокировал трансфер Сапаты в Рому

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировал трансфер форварда Дувана Сапаты в «Рому», сообщает Фабрицио Романо.

Это решение Гасперини связано с травмой новичка команды Эль-Билала Туре, из-за которой он выбыл на 3-4 месяца. Переговоры между «Ромой» и «Аталантой» по переходу Сапаты приостановлены.

Напомним, что Дуван Сапата согласовал детали личного контракта с «Ромой» и ждет соглашения между клубами.

В нынешнем сезоне в составе «Аталанты» Сапата сыграл один матч.

Duván Zapata’s move to AS Roma, not approved by Atalanta coach Gasperini — there’s still no green light and talks are currently in stand-by ⚠️🇨🇴



Decision due to El Bilal Touré long injury.



Zapata agreed personal terms with AS Roma and wants the move, up to the two clubs. pic.twitter.com/uNxXV21t2f