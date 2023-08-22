Источник: Ираклий Азаров перешел в Шахтер
О трансфере должны объявить скоро
Левый защитник сербской «Црвены Звезды» Ираклий Азаров стал игроком донецкого «Шахтера», сообщает Geo Team.
По информации источника, 21-летний грузин уже сегодня будет тренироваться с «горняками», так что о трансфере должны объявить совсем скоро.
Основным левым защитником «Шахтера» в этом сезоне был 25-летний левый вингер Дмитрий Топалов. Игрок провел 4 матча, во всех выходил в основном составе.
Ранее «горняки» подписали еще одного левого защитника: 21-летнего Педриньо Азаведо, находившегося в статусе свободного агента. Он уже успел дебютировать за клуб, сыграв 17 минут в двух матчах УПЛ.
🚨 It’s Done: Irakli Azarov ✍🏻 Shakhtar Donetsk 🇺🇦— Geo Team (@Geo__team) August 22, 2023
Irakli Azarov today will train with the new team 📍 pic.twitter.com/xFcO7636bi
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