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  4. Источник: Ираклий Азаров перешел в Шахтер
Украина. Премьер лига
22 августа 2023, 12:14 |
2567
5

Источник: Ираклий Азаров перешел в Шахтер

О трансфере должны объявить скоро

22 августа 2023, 12:14 |
2567
5
Источник: Ираклий Азаров перешел в Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Ираклий Азаров

Левый защитник сербской «Црвены Звезды» Ираклий Азаров стал игроком донецкого «Шахтера», сообщает Geo Team.

По информации источника, 21-летний грузин уже сегодня будет тренироваться с «горняками», так что о трансфере должны объявить совсем скоро.

Основным левым защитником «Шахтера» в этом сезоне был 25-летний левый вингер Дмитрий Топалов. Игрок провел 4 матча, во всех выходил в основном составе.

Ранее «горняки» подписали еще одного левого защитника: 21-летнего Педриньо Азаведо, находившегося в статусе свободного агента. Он уже успел дебютировать за клуб, сыграв 17 минут в двух матчах УПЛ.

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Ираклий Азаров Шахтер Донецк Црвена Звезда трансферы трансферы УПЛ Дмитрий Топалов Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра)
Источник Twitter
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Reineke
7 ЦЗ, 3 ЛЗ, 3 ПЗ та купа пропущених. Молодці!!
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