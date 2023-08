Французская звезда согласовала контракт с ПСЖ

24-летний нападающий немецкого «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани согласовал условия личного контракта с «Пари Сен-Жермен», сообщает Фабрицио Романо.

Соглашение с парижанами будет действовать до лета 2028 года, но переговоры между чемпионами Франции и клубом из Франкфурта всё еще на ранних стадиях. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Прошлым летом француз на правах свободного агента перешел в «Айнтрахт» из «Нанта». В сезоне 2022/23 Рандаль провел 46 матчей, забив 23 гола и отдав 17 ассистов.

Randal Kolo-Muani has agreed personal terms with Paris Saint-Germain, deal in place confirmed — as @Santi_J_FM has reported. 🔴🔵🇫🇷 #PSG



Understand the agreement is valid until June 2028, five year contract.



Negotations PSG-Eintracht, at early stages — it will take some time. pic.twitter.com/rTCkDSUMcW