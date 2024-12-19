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  4. Сергей НАГОРНЯК: «Игра Динамо в еврокубках? Тренер должен разбираться»
Лига чемпионов
19 декабря 2024, 20:48 |
110
0

Сергей НАГОРНЯК: «Игра Динамо в еврокубках? Тренер должен разбираться»

Также специалист оценил игру донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов

19 декабря 2024, 20:48 |
110
0
Сергей НАГОРНЯК: «Игра Динамо в еврокубках? Тренер должен разбираться»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Эпицентра» и эксперт Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua дал оценку выступлениям украинских клубов в еврокубках.

«Относительно выступления «Динамо», наверное, тренер должен разобраться. Трудно сказать, почему динамовцы так сыграли. От «Шахтера» где-то ожидали большего, но у дончан и соперники были серьезные в лице «Баварии», «Арсенала», «ПСВ», «Аталанты».

«Шахтеру» также предстоит еще сыграть с «Боруссией» Дортмунд и «Брестом». По «Бресту» сразу скажу, что это очень непростой соперник. Интересно будет посмотреть этот поединок.

Я наблюдаю за этой командой. И могу сказать, что командная игра «Бреста» очень хорошая. Знаете, в чем разница между «Шахтером» этого сезона и прошлого сезона? В этой кампании все тянут украинские футболисты. Мы привыкли к тому, что на протяжении лет 15 «Шахтер» имел преимущественно украинскую защиту, а группу атаки представляли легионеры.

Это еще Мирча Луческу выстроил такую схему. А сейчас в «Шахтере» и иностранцы уже другого уровня. Здесь нечего скрывать. Хотя ценники и не маленькие на легионеров, а ключевые роли играют наши футболисты».

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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