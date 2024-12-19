Сергей НАГОРНЯК: «Игра Динамо в еврокубках? Тренер должен разбираться»

Главный тренер «Эпицентра» и эксперт Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua дал оценку выступлениям украинских клубов в еврокубках.

«Относительно выступления «Динамо», наверное, тренер должен разобраться. Трудно сказать, почему динамовцы так сыграли. От «Шахтера» где-то ожидали большего, но у дончан и соперники были серьезные в лице «Баварии», «Арсенала», «ПСВ», «Аталанты».

«Шахтеру» также предстоит еще сыграть с «Боруссией» Дортмунд и «Брестом». По «Бресту» сразу скажу, что это очень непростой соперник. Интересно будет посмотреть этот поединок.

Я наблюдаю за этой командой. И могу сказать, что командная игра «Бреста» очень хорошая. Знаете, в чем разница между «Шахтером» этого сезона и прошлого сезона? В этой кампании все тянут украинские футболисты. Мы привыкли к тому, что на протяжении лет 15 «Шахтер» имел преимущественно украинскую защиту, а группу атаки представляли легионеры.

Это еще Мирча Луческу выстроил такую схему. А сейчас в «Шахтере» и иностранцы уже другого уровня. Здесь нечего скрывать. Хотя ценники и не маленькие на легионеров, а ключевые роли играют наши футболисты».