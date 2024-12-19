Англия19 декабря 2024, 19:15 |
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Радость для Зинченко. Защитник Арсенала покинет Арсенал
Киран Тирни сменит клуб уже в скоро времени
19 декабря 2024, 19:15 |
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Шотландский защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни покинет клуб уже в ближайшее время, сообщает Дэвид Орнштейн.
По информации источника, 27-летний футболист не будет использовать возможность продления контракта, который истекает через полтора года. Тирни, страдающий из-за травм, может перейти в клуб не из Англии уже в январе. Крайний срок трансфера конкурента Александра Зинченко – лето 2025 года.
В текущем сезоне Киран Тирни сыграл 1 матч на клубном уровне.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» может подписать вратаря «Аталанты».
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