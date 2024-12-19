Радость для Зинченко. Защитник Арсенала покинет Арсенал

Шотландский защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни покинет клуб уже в ближайшее время, сообщает Дэвид Орнштейн.

По информации источника, 27-летний футболист не будет использовать возможность продления контракта, который истекает через полтора года. Тирни, страдающий из-за травм, может перейти в клуб не из Англии уже в январе. Крайний срок трансфера конкурента Александра Зинченко – лето 2025 года.

В текущем сезоне Киран Тирни сыграл 1 матч на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» может подписать вратаря «Аталанты».