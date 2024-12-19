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  4. Радость для Зинченко. Защитник Арсенала покинет Арсенал
Англия
19 декабря 2024, 19:15 |
786
0

Радость для Зинченко. Защитник Арсенала покинет Арсенал

Киран Тирни сменит клуб уже в скоро времени

19 декабря 2024, 19:15 |
786
0
Радость для Зинченко. Защитник Арсенала покинет Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Киран Тирни

Шотландский защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни покинет клуб уже в ближайшее время, сообщает Дэвид Орнштейн.

По информации источника, 27-летний футболист не будет использовать возможность продления контракта, который истекает через полтора года. Тирни, страдающий из-за травм, может перейти в клуб не из Англии уже в январе. Крайний срок трансфера конкурента Александра Зинченко – лето 2025 года.

В текущем сезоне Киран Тирни сыграл 1 матч на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» может подписать вратаря «Аталанты».

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Киран Тирни Александр Зинченко Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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