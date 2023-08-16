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Саудовская Аравия
16 августа 2023, 23:17 | Обновлено 16 августа 2023, 23:25
422
0

Новый клуб Неймара подпишет защитника сборной Франции

Люка Динь будет выступать за «Аль-Хиляль»

16 августа 2023, 23:17 | Обновлено 16 августа 2023, 23:25
422
0
Новый клуб Неймара подпишет защитника сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Люка Динь

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» находится в одном шаге от подписания защитника «Астон Виллы» и сборной Франции Люки Диня. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Для Диня уже готов контракт на три года – до лета 2026 года. Финансовые условия сделки не называются. Динь выступает за «Астон Виллу» с января 2022 года.

Напомним, лишь вчера «Аль-Хиляль» подписал бразильского форварда «ПСЖ» Неймара. Также за клуб выступают такие звезды как Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш и Калиду Кулибали. Все они перешли в «Аль-Хиляль» нынешним летом.

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Люка Динь Аль-Хиляль Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ
Источник Николо Скира
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