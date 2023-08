Новый клуб Неймара подпишет защитника сборной Франции

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» находится в одном шаге от подписания защитника «Астон Виллы» и сборной Франции Люки Диня. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Для Диня уже готов контракт на три года – до лета 2026 года. Финансовые условия сделки не называются. Динь выступает за «Астон Виллу» с января 2022 года.

Напомним, лишь вчера «Аль-Хиляль» подписал бразильского форварда «ПСЖ» Неймара. Также за клуб выступают такие звезды как Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш и Калиду Кулибали. Все они перешли в «Аль-Хиляль» нынешним летом.

