Марсель – Панатинакос. Вербич и Бернард. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 августа проходит ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между командами «Марсель» (Франция) и «Панатинаикос» (Греция).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом матче греческий клуб на домашней арене выиграл со счетом 1:0.

Второе поединок состоится в Марселе. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский хавбек Руслан Малиновский не включен в заявку Марселя на Лигу чемпионов.

У греческого клуба в основе вышел словенец Беньямин Вербич, экс-игрок Динамо, а бразилец Бернард, игравший за Шахтер, заявлен в резерве .

Панатинаикос – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

⚔️ STARTING XI | #OM v @paofc_



Here’s the line up tasked with overturning the deficit 🔥 #OMPAOFC | ⚪️🔵 pic.twitter.com/IK0SZ4Jy0K