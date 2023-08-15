Марсель – Панатинакос. Вербич и Бернард. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 августа в 22:00 матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
15 августа проходит ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между командами «Марсель» (Франция) и «Панатинаикос» (Греция).
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В первом матче греческий клуб на домашней арене выиграл со счетом 1:0.
Второе поединок состоится в Марселе. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинский хавбек Руслан Малиновский не включен в заявку Марселя на Лигу чемпионов.
У греческого клуба в основе вышел словенец Беньямин Вербич, экс-игрок Динамо, а бразилец Бернард, игравший за Шахтер, заявлен в резерве .
Панатинаикос – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
⚔️ STARTING XI | #OM v @paofc_— Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) August 15, 2023
Here’s the line up tasked with overturning the deficit 🔥 #OMPAOFC | ⚪️🔵 pic.twitter.com/IK0SZ4Jy0K
Our line-up for today's @ChampionsLeague game!#Panathinaikos #PAOFC #ΟΜPAO #UCL pic.twitter.com/WfhRylXm1s— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 15, 2023
События матча
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