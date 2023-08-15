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Лига Чемпионов
Марсель
15.08.2023 22:00 – 57 2-й матч. Результат первого матча 0:1 2 : 0
Панатинаикос
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
15 августа 2023, 22:05 | Обновлено 15 августа 2023, 22:11
699
0

Марсель – Панатинакос. Вербич и Бернард. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 августа в 22:00 матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

15 августа 2023, 22:05 | Обновлено 15 августа 2023, 22:11
699
0
Марсель – Панатинакос. Вербич и Бернард. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Марсель

15 августа проходит ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между командами «Марсель» (Франция) и «Панатинаикос» (Греция).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом матче греческий клуб на домашней арене выиграл со счетом 1:0.

Второе поединок состоится в Марселе. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский хавбек Руслан Малиновский не включен в заявку Марселя на Лигу чемпионов.

У греческого клуба в основе вышел словенец Беньямин Вербич, экс-игрок Динамо, а бразилец Бернард, игравший за Шахтер, заявлен в резерве .

Панатинаикос – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция

Стартовые составы команд

События матча

45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель).
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Марсель Панатинаикос Бернард Руслан Малиновский Лига чемпионов смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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