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Лига Чемпионов
Марсель
15.08.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 2 : 1
3 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Панатинаикос Проходит дальше
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Лига чемпионов
16 августа 2023, 01:23 | Обновлено 16 августа 2023, 02:07
631
4

Марсель без Малиновского пропустил от греков на 90+9-й и выбыл по пенальти

«Панатинаикос» с Бернардом и Вербичем вышел в 4-й раунд квалификации

16 августа 2023, 01:23 | Обновлено 16 августа 2023, 02:07
631
4
Марсель без Малиновского пропустил от греков на 90+9-й и выбыл по пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

15 августа прошел ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между командами «Марсель» (Франция) и «Панатинаикос» (Греция).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом матче греческий клуб на домашней арене выиграл со счетом 1:0.

Украинский хавбек Руслан Малиновский не включен в заявку Марселя на Лигу чемпионов.

У греческого клуба в основе вышел словенец Беньямин Вербич, экс-игрок Динамо, и сыграл первый тайм. Бразилец Бернард, игравший за Шахтер, появился на поле на замену на 63-й минуте.

Для Марселя дубль оформил Обамеянг, однако гостям удалось отыграться по сумме двух игр на 90+9 минуте с пенальти. Бернард свою попытку успешно реализовал.

В серии послематчевых пенальти больше повезло «Панатинаикосу», и греческая команда в Q4 сыграет против португальской «Браги» (23 и 29 августа).

Лига чемпионов 2023/24

3-й раунд квалификации. Ответный матч, 15 августа

Марсель (Франция) – Панатинаикос (Греция) – 2:1, пен. 3:5 (первый матч – 0:1)

Голы: Обамеянг, 2, 45+1 – Иоаннидис, 90+9 (пен)

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Марсель Панатинаикос Бернард Руслан Малиновский Беньямин Вербич Лига чемпионов серия пенальти
Источник Sport.ua
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Viktor Shuper
патлатий топарь (Гендузі) у франців: спершу привіз пеналь на рівному місці, а потім не забив єдиний пеналь в серії пенальті 
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+1
Vitason
Ну і добре,що не Марсель!!
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+1
Viktor Shuper
франци рано розслабились, треба було третього забити, моментів вистачало. а так чувак на рівному місці пеналь привіз і гудбай. Дніпру не так прикро буде, греки сам Марсель вибили 
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0
Vitason
Малину сплавить хотят!
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0
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