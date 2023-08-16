Марсель без Малиновского пропустил от греков на 90+9-й и выбыл по пенальти

15 августа прошел ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между командами «Марсель» (Франция) и «Панатинаикос» (Греция).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом матче греческий клуб на домашней арене выиграл со счетом 1:0.

Украинский хавбек Руслан Малиновский не включен в заявку Марселя на Лигу чемпионов.

У греческого клуба в основе вышел словенец Беньямин Вербич, экс-игрок Динамо, и сыграл первый тайм. Бразилец Бернард, игравший за Шахтер, появился на поле на замену на 63-й минуте.

Для Марселя дубль оформил Обамеянг, однако гостям удалось отыграться по сумме двух игр на 90+9 минуте с пенальти. Бернард свою попытку успешно реализовал.

В серии послематчевых пенальти больше повезло «Панатинаикосу», и греческая команда в Q4 сыграет против португальской «Браги» (23 и 29 августа).

Лига чемпионов 2023/24

3-й раунд квалификации. Ответный матч, 15 августа

Марсель (Франция) – Панатинаикос (Греция) – 2:1, пен. 3:5 (первый матч – 0:1)

Голы: Обамеянг, 2, 45+1 – Иоаннидис, 90+9 (пен)