Итоги Q3 Лиги чемпионов. Определены пары 4-го раунда квалификации ЛЧ

15 августа прошел ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между командами

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Определены пары Q4 Лиги чемпионов.

Самым интересным стал матч между командами «Марсель» (Франция) и «Панатинаикос» (Греция). Гостям удалось отыграться по сумме двух игр на 90+9 минуте ударом с точки и выиграть по пенальти.

Лига чемпионов 2023/24

3-й раунд квалификации. Ответный матч, 15 августа

Марсель (Франция) – Панатинаикос (Греция) – 2:1, пен. 3:5 (первый матч – 0:1)

Голы: Обамеянг, 2, 45+1 – Иоаннидис, 90+9 (пен)

Результаты Q3 Лиги чемпионов

Пары Q4 Лиги чемпионов