Итоги Q3 Лиги чемпионов. Определены пары 4-го раунда квалификации ЛЧ
Греческий «Панатинаикос» выбил из борьбы французский «Марсель»
15 августа прошел ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между командами
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Определены пары Q4 Лиги чемпионов.
Самым интересным стал матч между командами «Марсель» (Франция) и «Панатинаикос» (Греция). Гостям удалось отыграться по сумме двух игр на 90+9 минуте ударом с точки и выиграть по пенальти.
Лига чемпионов 2023/24
3-й раунд квалификации. Ответный матч, 15 августа
Марсель (Франция) – Панатинаикос (Греция) – 2:1, пен. 3:5 (первый матч – 0:1)
Голы: Обамеянг, 2, 45+1 – Иоаннидис, 90+9 (пен)
Результаты Q3 Лиги чемпионов
Пары Q4 Лиги чемпионов
- Маккаби Хайфа (Израиль) – Янг Бойз (Швейцария)
- Антверпен (Бельгия) – АЕК Афины (Греция) / Динамо Загреб (Хорватия)
- Ракув (Польша) – Копенгаген (Дания)
- Мольде (Норвегия) – Галатасарай (Турция)
- Рейнджерс (Шотландия) – ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
- Брага (Португалия) – Панатинаикос (Греция)
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