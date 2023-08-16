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  4. Итоги Q3 Лиги чемпионов. Определены пары 4-го раунда квалификации ЛЧ
Лига чемпионов
16 августа 2023, 02:00 | Обновлено 16 августа 2023, 03:08
484
0

Итоги Q3 Лиги чемпионов. Определены пары 4-го раунда квалификации ЛЧ

Греческий «Панатинаикос» выбил из борьбы французский «Марсель»

16 августа 2023, 02:00 | Обновлено 16 августа 2023, 03:08
484
0
Итоги Q3 Лиги чемпионов. Определены пары 4-го раунда квалификации ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

15 августа прошел ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между командами

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Определены пары Q4 Лиги чемпионов.

Самым интересным стал матч между командами «Марсель» (Франция) и «Панатинаикос» (Греция). Гостям удалось отыграться по сумме двух игр на 90+9 минуте ударом с точки и выиграть по пенальти.

Лига чемпионов 2023/24

3-й раунд квалификации. Ответный матч, 15 августа

Марсель (Франция) – Панатинаикос (Греция) – 2:1, пен. 3:5 (первый матч – 0:1)

Голы: Обамеянг, 2, 45+1 – Иоаннидис, 90+9 (пен)

Результаты Q3 Лиги чемпионов

Пары Q4 Лиги чемпионов

  • Маккаби Хайфа (Израиль) – Янг Бойз (Швейцария)
  • Антверпен (Бельгия) – АЕК Афины (Греция) / Динамо Загреб (Хорватия)
  • Ракув (Польша) – Копенгаген (Дания)
  • Мольде (Норвегия) – Галатасарай (Турция)
  • Рейнджерс (Шотландия) – ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
  • Брага (Португалия) – Панатинаикос (Греция)

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Марсель Панатинаикос Лига чемпионов статистические расклады
Источник Sport.ua
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