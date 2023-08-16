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Лига чемпионов
16 августа 2023, 12:24 | Обновлено 16 августа 2023, 13:02
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1

Марсель – Панатинаикос – 2:1 (3:5 по пенальти). Дубль Обамеянга. Видео

Панатинаикос спасся на 90+9-й минуте

16 августа 2023, 12:24 | Обновлено 16 августа 2023, 13:02
701
1
Марсель – Панатинаикос – 2:1 (3:5 по пенальти). Дубль Обамеянга. Видео
France24. Маттео Гендузи

Вчера, 15 августа, состоялся матч квалификации Лиги чемпионов между командами «Марсель» и «Панатинаикос» (2:1, 3:5 по пенальти).

Игра началась с быстрого гола Пьер-Эмерика Обамеянга на второй минуте матча. На 45+1-й габонец оформил дубль и вывел свою команду вперед в двухматчевом противостоянии.

На 90+9-й минуте гости из Греции получили право на пенальти. Его реализовал 23-летний Фотис Йоаннидис и перевел игру в овертаймы.

На 110-й минуте точку в матче мог ставить нападающий «Марселя» Витинья, но гол отменили из-за офсайда.

В серии пенальти все били точно, кроме первого пенальтиста провансальцев Маттео Гендузи. Решающий пенальти за Панатинаикос забил Филипп Младенович.

Видеообзор матча Марсель – Панатинаикос – 2:1 (3:5 по пенальти)

Голы: Обамеянг, 2, 45+1 – Йоаннидис, 90+9

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Марсель Панатинаикос Лига чемпионов Пьер-Эмерик Обамеянг Маттео Гендузи видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Gargantua
грекам наверное со времен Евро так фантастически не везло
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