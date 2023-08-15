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  4. ФОТО. Кайседо выполнил обещание, которое дал родителям в 2017 году
Англия
15 августа 2023, 11:39 |
814
0

ФОТО. Кайседо выполнил обещание, которое дал родителям в 2017 году

Мойсес привез свою маму на подписание контракта с «Челси»

15 августа 2023, 11:39 |
814
0
ФОТО. Кайседо выполнил обещание, которое дал родителям в 2017 году
ФК Челси. Мойсес Кайседо

Опорный хавбек сборной Эквадора Мойсес Кайседо на подписание контракта с «Челси» привез свою маму.

В 2017-м году он написал своим родителям, что они будут им гордится и выполнил обещание.

«Я счастлив из-за того, что перешел в «Челси»! Я рад оказаться в этом большом клубе, и мне не пришлось думать дважды, когда «Челси» меня позвал. Я просто знал, что хочу подписать с ним контракт. Оказаться здесь – это воплощение мечты, не могу дождаться начала работы с командой», – рассказал Кайседо.

Также Кайседо повторил фото с мамой.

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Источник ФК Челси
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