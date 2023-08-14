Президент Реал Фармы обновил возрастной мировой рекорд
Николай Лиховидов поднял планку достижения
Играющий президент клуба «Реал Фарма» Николай Лиховидов, который играет на позиции полузащитника, начал выступления в новом сезоне национального первенства во Второй лиге.
57-летний бизнесмен и футболист вышел в стартовом составе команды на матч против киевского «Локомотива» (4:1). Он отыграл 37 минут и был заменен.
В день матча возраст Лиховидова составлял 57 лет 6 месяцев 17 дней. Это новое высшее мировое достижение для действующих футболистов.
«Реал Фарма» в турнирной таблице Второй лиги Украины занимает 6 место, имея 3 очка после 1 матча.
Mykola Lykhovydov continues to extend his own record as the oldest pro footballer in the world!— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 14, 2023
The Real Pharma # 7 started & played the first 37’ v Lokomotyv Kyiv (4-1 W) in the Odesa side’s 1st fixture of 23/24 Druha Liha campaign (🇺🇦 3rd tier)
His age on Sat: 57y 6m 17d pic.twitter.com/GKHa5xvC4H
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