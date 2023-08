Президент Реал Фармы обновил возрастной мировой рекорд

Играющий президент клуба «Реал Фарма» Николай Лиховидов, который играет на позиции полузащитника, начал выступления в новом сезоне национального первенства во Второй лиге.

57-летний бизнесмен и футболист вышел в стартовом составе команды на матч против киевского «Локомотива» (4:1). Он отыграл 37 минут и был заменен.

В день матча возраст Лиховидова составлял 57 лет 6 месяцев 17 дней. Это новое высшее мировое достижение для действующих футболистов.

«Реал Фарма» в турнирной таблице Второй лиги Украины занимает 6 место, имея 3 очка после 1 матча.

Mykola Lykhovydov continues to extend his own record as the oldest pro footballer in the world!



The Real Pharma # 7 started & played the first 37’ v Lokomotyv Kyiv (4-1 W) in the Odesa side’s 1st fixture of 23/24 Druha Liha campaign (🇺🇦 3rd tier)



His age on Sat: 57y 6m 17d pic.twitter.com/GKHa5xvC4H