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Украина. Вторая лига
14 августа 2023, 13:49 | Обновлено 14 августа 2023, 14:48
1333
0

Президент Реал Фармы обновил возрастной мировой рекорд

Николай Лиховидов поднял планку достижения

14 августа 2023, 13:49 | Обновлено 14 августа 2023, 14:48
1333
0
Президент Реал Фармы обновил возрастной мировой рекорд
ФК Реал Фарма. Николай Лиховидов (справа)

Играющий президент клуба «Реал Фарма» Николай Лиховидов, который играет на позиции полузащитника, начал выступления в новом сезоне национального первенства во Второй лиге.

57-летний бизнесмен и футболист вышел в стартовом составе команды на матч против киевского «Локомотива» (4:1). Он отыграл 37 минут и был заменен.

В день матча возраст Лиховидова составлял 57 лет 6 месяцев 17 дней. Это новое высшее мировое достижение для действующих футболистов.

«Реал Фарма» в турнирной таблице Второй лиги Украины занимает 6 место, имея 3 очка после 1 матча.

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Николай Лиховидов Вторая лига Украины мировой рекорд Реал Фарма
Источник Twitter
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