Месси снова забил! Интер Майами обыграл Шарлотт в четвертьфинале Кубка лиг

В ночь на 12 августа состоялся четвертьфинальный матч Кубка лиг 2023 между командами «Интер» Майами и «Шарлотт». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «цаплей».

4-й гол для «Интера» Майами забил звездный аргентинский форвард Лионель Месси. Для Лео это 8-й мяч в 5-м матче за американскую команду. Также в его активе 1 ассист.

Украинский защитник хозяев Сергей Кривцов вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь поединок.

В полуфинале турнира «Интер» Майами сыграет против «Филадельфии Юнион». Встреча запланирована на 16 августа 02:00 по Киеву.

Кубок лиг 2023. 1/2 финала

Интер Майами – Шарлотт – 4:0

Голы: Хосеф Мартинес, 12 (пен.), Роберт Тэйлор, 32, Адилсон Маланда, 78 (автогол), Лионель Месси, 86

Гол Месси:

Messi does it again 🔥🔥

5 games straight✅

8 goals✅



Campana to Messi for our fourth 👏#MIAvCLT | 4-0 pic.twitter.com/l7amAxwzrB — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 12, 2023

Видеообзор матча:

🚌 Rumbo a las semis 🚌 pic.twitter.com/V4KyW5GMlV — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 12, 2023