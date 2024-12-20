«Я чувствовал». Президент Вереса рассказал, почему уволил Вирта

Президент «Вереса» Иван Надеин откровенно рассказал о прекращении сотрудничества с Юрием Виртом, который в свое время возглавлял первую команду «волков».

«Юрий Николаевич Вирт провел в клубе ровно четыре года – это страница в истории. Я уверен, у него есть ДНК «Верес». Он точно неровно воспринимает все новости о клубе. Может, он это не демонстрирует, но он любит Верес.

У нас с ним нормальные, хорошие отношения. Мы общаемся иногда. Но нам все равно нужно было делать следующие шаги – и для него, и для нас, и для клуба. Я чувствовал, что нужны перемены».

Сейчас Юрий возглавляет тернопольскую «Ниву», которая выступает в Первой лиге Украины. Главным тренером «Вереса» является Олег Шандрук.

В нынешнем сезоне «Верес» занимает 9 строчку УПЛ, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.