Интер Майами – Орландо Сити – 3:1. 90 минут Кривцова, дубль Месси. Видео

В ночь на 2 августа состоялся матч 1/16 финала Кубка лиг между американскими клубами «Интер Майами» и «Орландо Сити». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «цаплей».

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси оформил дубль в этой встрече.

Украинский защитника «Интера Майами» Сергей Кривцов провел на поле весь поединок.

Кубок лиг 2023. 1/16 финала, 3 августа

Интер Майами – Орландо Сити – 3:1

Голы: Месси, 7, 72, Хосеф Мартинес, 51 (пен) – Араухо, 17.

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0. Лионель Месси, 7 мин.

MESSI X ROBERT TAYLOR BANGERS ONLY 🤯🤯



Taylor puts Messi in with the chip to give us the early lead over Orlando City.