Кривцов лучше Бускетса. Какая оценка Месси за дубль в матче Интера Майами?

В ночь на 2 августа состоялся матч 1/16 финала Кубка лиг между американскими клубами «Интер Майами» и «Орландо Сити». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «цаплей».

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси оформил дубль в этой встрече.

Украинский защитника «Интера Майами» Сергей Кривцов провел на поле весь поединок. Статистический портал AiScore поставил Кривцову оценку 6.7 баллов. Для сравнения, Серхио Бускетс получил 6.6.

Лучшим игроком поединка стал Месси. Действия Лео были оценены в 9.2 баллов.

В следующем раунде Кубка лиг «Интер Майами» сыграет против «Далласа».

Оценки AiScore за матч Интер Майами – Орландо Сити – 3:1