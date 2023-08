Ювентус переиграл Реал в последнем матче Soccer Champions Tour

В ночь на 3 августа состоялся последний матч товарищеского турнира Soccer Champions Tour.

На стадионе Citrus Bowl в Орландо (США) итальянский «Ювентус» переиграл испанский «Реал» со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

У итальянской команды голы забили Мойзе Кин, Тимоти Веа и Душан Влахович. У мадридцев отличился Винисиус Жуниор.

За «Реал» выступает украинский голкипер Андрей Лунин, весь матч он оставался в резервном составе.

Soccer Champions Tour 2023

Орландо (США), 3 августа

Ювентус (Италия) – Реал (Испания) – 3:1

Голы: Мойзе Кин, 1, Тимоти Веа, 20, Влахович, 90+5 – Винисиус Жуниор, 38.

FULL TIME ‼️@juventusfcen defeat @realmadriden in the final game of the Soccer Champions Tour 🫡 #championscollide pic.twitter.com/w9Lo8O9iRg — Soccer Champions Tour (@TheSCTour) August 3, 2023

Moise Kean finishes a ricocheted ball before the 1’ mark and @juventusfcen have the lead! #championscollide



Sports are always in season. Don’t miss a single moment @directv https://t.co/sG3r4COECp pic.twitter.com/6aIbHZYIaH — Soccer Champions Tour (@TheSCTour) August 2, 2023

Weston McKennie sets up USMNT teammate Tim Weah for his first goal for @juventusfcen 🇺🇸🫡 #championscollide



Sports are always in season. Don’t miss a single moment @directv https://t.co/sG3r4COECp pic.twitter.com/ss6K0O5Aai — Soccer Champions Tour (@TheSCTour) August 3, 2023