Товарищеские матчи
03.08.2023 02:30 – 69’ 2 : 1
Италия03 августа 2023, 02:35 | Обновлено 03 августа 2023, 02:59
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Ювентус – Реал. Лунин – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 августа в 02:30 видеотрансляцию товарищеского матча
03 августа 2023, 02:35 | Обновлено 03 августа 2023, 02:59
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Европейские клубы проводят очередной контрольный матч во время турне по США Soccer Champions Tour.
3 августа в 02:30 на стадионе Citrus Bowl в Орландо (США) играют итальянский «Ювентус» и испанский «Реал».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
За «Реал» выступает украинский голкипер Андрей Лунин, он заявлен в резервном составе.
Ювентус – Реал. Лунин – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 1.
События матча
38’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Тимоти Веа (Ювентус).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Ювентус).
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Ахахаха, уже 2:0. Може все ж треба задуматись про Луніна?)
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