Европейские клубы проводят очередной контрольный матч во время турне по США Soccer Champions Tour.

3 августа в 02:30 на стадионе Citrus Bowl в Орландо (США) играют итальянский «Ювентус» и испанский «Реал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За «Реал» выступает украинский голкипер Андрей Лунин, он заявлен в резервном составе.

Ювентус – Реал. Лунин – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 1.