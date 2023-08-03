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Товарищеские матчи
Ювентус
03.08.2023 02:30 – 69 2 : 1
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
03 августа 2023, 02:35 | Обновлено 03 августа 2023, 02:59
131
1

Ювентус – Реал. Лунин – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 августа в 02:30 видеотрансляцию товарищеского матча

03 августа 2023, 02:35 | Обновлено 03 августа 2023, 02:59
131
1
Ювентус – Реал. Лунин – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Европейские клубы проводят очередной контрольный матч во время турне по США Soccer Champions Tour.

3 августа в 02:30 на стадионе Citrus Bowl в Орландо (США) играют итальянский «Ювентус» и испанский «Реал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За «Реал» выступает украинский голкипер Андрей Лунин, он заявлен в резервном составе.

Ювентус – Реал. Лунин – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 1.

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Тимоти Веа (Ювентус).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Ювентус).
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Ювентус - Реал Реал - Ювентус Реал Мадрид Ювентус товарищеские матчи смотреть онлайн Андрей Лунин Soccer Champions Tour
Источник Sport.ua
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dimando560
Ахахаха, уже 2:0. Може все ж треба задуматись про Луніна?)
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