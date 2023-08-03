В ночь на 2 августа состоялся товарищеский матч между клубами «Ювентус» (Италия) и «Реал» Мадрид (Испания). Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу туринской команды.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался в запасе. Ворота королевского клуба защищал Тибо Куртуа.

У итальянской команды голы забили Мойзе Кин, Тимоти Веа и Душан Влахович. У мадридцев отличился Винисиус Жуниор.

Soccer Champions Tour 2023

Орландо (США), 3 августа

Ювентус (Италия) – Реал (Испания) – 3:1

Голы: Мойзе Кин, 1, Тимоти Веа, 20, Влахович, 90+5 – Винисиус Жуниор, 38.

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