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Ювентус
03.08.2023 02:30 – FT 3 : 1
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
03 августа 2023, 09:01 |
1320
0

Ювентус – Реал – 3:1. Без Лунина, Куртуа пропустил трижды. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча

03 августа 2023, 09:01 |
1320
0
Ювентус – Реал – 3:1. Без Лунина, Куртуа пропустил трижды. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 2 августа состоялся товарищеский матч между клубами «Ювентус» (Италия) и «Реал» Мадрид (Испания). Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу туринской команды.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался в запасе. Ворота королевского клуба защищал Тибо Куртуа.

У итальянской команды голы забили Мойзе Кин, Тимоти Веа и Душан Влахович. У мадридцев отличился Винисиус Жуниор.

Soccer Champions Tour 2023

Орландо (США), 3 августа

Ювентус (Италия) – Реал (Испания) – 3:1

Голы: Мойзе Кин, 1, Тимоти Веа, 20, Влахович, 90+5 – Винисиус Жуниор, 38.

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Тимоти Веа (Ювентус).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Ювентус).
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Источник Sport.ua
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