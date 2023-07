Источник: Луис Суарес договорился о расторжении контракта с Гремио

Известный уругвайский форвард Луис Суарес, на данный момент являющийся игроком бразильского «Гремио», договорился со своим клубом о досрочном расторжении контракта. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщается, что, несмотря на то, что контракт между игроком и клубом действует до декабря 2024, стороны договорились прекратить сотрудничество в декабре 2023 года.

Известно, что клуб из МЛС «Интер Майами» заинтересован в подписании Суареса свободным агентом после того, как сорвалась попытка осуществить его трасфер этим летом. За «Интер Майами» выступают бывшие одноклубники Суареса в испанской «Барселоне» - Лионель Месси, Сергио Бускетс, Жорди Альба, а также украинец Сергей Кривцов.

