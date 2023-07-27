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  4. Месси без Суареса. Интер Майами не удалось заполучить форварда
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27 июля 2023, 14:25 |
639
1

Месси без Суареса. Интер Майами не удалось заполучить форварда

Луис остается в Бразилии

27 июля 2023, 14:25 |
639
1
Месси без Суареса. Интер Майами не удалось заполучить форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Месси и Суарес

Клуб МЛС «Интер» Майами длительное время хотел усилить состав форвардом Луисом Суаресом, который является другом Лионеля Месси. Однако пока аргентинцу придется играть без Суареса.

Президент «Гремио», за который выступает уругваец, заявил, что нападающий до конца года остается в Бразилии.

«Эта мыльная опера закончилась, Луис остается с нами до декабря. Сделки с «Интером» не будет», – отметили в «Гремио».

Ранее вслед за Месси в Майами перебрался Серхио Бусткетс.

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Луис Суарес Лионель Месси Интер Майами Гремио
Источник Фабрицио Романо
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Перець
Нічого страшного почекаєм до січня , а там гра буде в чемпіонство в наступному сезоні 
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