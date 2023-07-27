Месси без Суареса. Интер Майами не удалось заполучить форварда

Клуб МЛС «Интер» Майами длительное время хотел усилить состав форвардом Луисом Суаресом, который является другом Лионеля Месси. Однако пока аргентинцу придется играть без Суареса.

Президент «Гремио», за который выступает уругваец, заявил, что нападающий до конца года остается в Бразилии.

«Эта мыльная опера закончилась, Луис остается с нами до декабря. Сделки с «Интером» не будет», – отметили в «Гремио».

Ранее вслед за Месси в Майами перебрался Серхио Бусткетс.