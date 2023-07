ОФИЦИАЛЬНО. Саудовский клуб подписал французского вингера из Ньюкасла

Французский вингер Аллан Сен-Максимен официально перешел из «Ньюкасла» в саудовский клуб «Аль-Ахли».

Контракт 26-летнего футболиста с новым клубом будет действовать до лета 2026 года.

По неофициальным данным, сумма трансфера составила около 30 млн евро.

Ранее контракты с «Аль-Ахли» подписали бразилец Роберто Фирмино, сенегалец Эдуар Менди и алжирец Рияд Марез.

В минувшем сезоне Аллан за сорок сыграл 31 матч и забил 1 гол, если учитывать все турниры.

We pick the best, and he’s one of them! 🤩



ASM ➡️ Al-Ahli@asaintmaximin #AsmToAlahli



pic.twitter.com/geET1dGWgQ