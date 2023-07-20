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20 июля 2023, 22:39 | Обновлено 20 июля 2023, 22:49
873
3

ОФИЦИАЛЬНО. Жорди Альба стал футболистом клуба Интер Майами

Испанский защитник воссоединился с Лионелем Месси и Серхио Бускетсом

20 июля 2023, 22:39 | Обновлено 20 июля 2023, 22:49
873
3
ОФИЦИАЛЬНО. Жорди Альба стал футболистом клуба Интер Майами
ФК Интер Майами. Жорди Альба

Клуб MLS «Интер Майами» объявил о подписании контракта до 2024 года с испанским защитником Жорди Альбой.

Ранее были подтверждены трансферы Лионеля Месси и Серхио Бускетса, которые уже начали тренировки в новой команде. Звездная тройка экс-игроков «Барселоны» воссоединилась в клубе из Майами, который продолжает расширение своего амбициозного проекта.

Жорди Альба провел 11 сезонов в «Барселоне» (суммарно 459 матчей и 27 голов, если учитывать все турниры). Он стал свободным агентом после того, как завершился его контракт с каталонским клубом в конце июня 2023 года.

У 34-летнего испанца были и другие предложения, к нему проявляли особый интерес в Саудовской Аравии, но левый защитник отдал приоритет проекту в Майами. В его активе – 93 матча и 9 голов за сборную Испании.

За «Интер Майами» также выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

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Жорди Альба Интер Майами трансферы трансферы Ла Лиги Барселона Серхио Бускетс Лионель Месси Сергей Кривцов свободный агент
Источник ФК Интер Майами
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Voxa Hvedyk
Барса 2 оживає,чекайте на прихід ще Суареса...
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0
AndiM
Більш гнилих гравців і не знайдеш, хіба що сирня може перевершити бускетса і альбу по симуляціям і ударам спідтишка.
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0
vruthiy-112
Маямі буде бомба.!!!
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0
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