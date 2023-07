ОФИЦИАЛЬНО. Жорди Альба стал футболистом клуба Интер Майами

Клуб MLS «Интер Майами» объявил о подписании контракта до 2024 года с испанским защитником Жорди Альбой.

Ранее были подтверждены трансферы Лионеля Месси и Серхио Бускетса, которые уже начали тренировки в новой команде. Звездная тройка экс-игроков «Барселоны» воссоединилась в клубе из Майами, который продолжает расширение своего амбициозного проекта.

Жорди Альба провел 11 сезонов в «Барселоне» (суммарно 459 матчей и 27 голов, если учитывать все турниры). Он стал свободным агентом после того, как завершился его контракт с каталонским клубом в конце июня 2023 года.

У 34-летнего испанца были и другие предложения, к нему проявляли особый интерес в Саудовской Аравии, но левый защитник отдал приоритет проекту в Майами. В его активе – 93 матча и 9 голов за сборную Испании.

За «Интер Майами» также выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

Oficial✍️🇪🇸Bienvenido @JordiAlba



We have signed Spanish international defender Jordi Alba to a contract through the 2024 season. Find out all the details:https://t.co/43s7DbZ528https://t.co/dj2lmpulM2 pic.twitter.com/DkVnMRT35n