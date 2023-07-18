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18 июля 2023, 21:29 | Обновлено 18 июля 2023, 21:47
663
1

Источник: Жорди Альба подпишет контракт с клубом «Интер Майами»

Еще одной целью клуба из Майами является Луис Суарес из Уругвая

18 июля 2023, 21:29 | Обновлено 18 июля 2023, 21:47
663
1
Источник: Жорди Альба подпишет контракт с клубом «Интер Майами»
Mundo Deportivo. Жорди Альба

Клуб MLS «Интер Майами» планирует в ближайшее время объявить о подписании испанского защитника Жорди Альбы.

После подтверждения подписания контрактов с Лео Месси и Серхио Бускетсом, которые уже начали тренировки в новой команде, клуб из Майами продолжает расширение своего амбициозного проекта.

Завершив свой успешный этап в «Барселоне», Жорди Альба потратил некоторое время, чтобы определить направление для продолжения карьеры, и в итоге выбрал «Интер Майами». Испанский футболист проведет в MLS последние годы своей карьеры. У Жорди Альбы были и другие предложения, к нему проявляли особый интерес в Саудовской Аравии, но левый защитник отдал приоритет проекту в Майами.

Еще одной целью «Интер Майами» является Луис Суарес, но приезд уругвайского нападающего кажется более сложным и произойдет только в том случае, если нападающий разорвет контракт с бразильским « Гремио», с которым у него контракт до декабря 2024 года. Трансфера не будет, если Суарес не освободится от своих отношений с бразильским клубом.

«Интер Майами» вскоре планирует подписать еще нескольких новичков – это парагвайец Диего Гомес («Либертад Асунсьон») и аргентинцы Факундо Фариас («Колон») и Брайан Агирре («Ньюэллс Олд Бойз»).

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Барселона трансферы Лионель Месси свободный агент Жорди Альба Интер Майами Луис Суарес Серхио Бускетс Сергей Кривцов Гремио трансферы Ла Лиги
Источник Mundo Deportivo
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Комментарии 1
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u6464u
До Кривцова переїжджає  каталонська Барселона , так можна опинитись на лавці , тримайся Сергію .
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