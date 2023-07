Источник: Аль-Ахли договорился о трансфере Рияда Мареза из Ман Сити

Саудовский клуб «Аль-Ахли» договорился о трансфере алжирского форварда Рияда Мареза из английского клуба «Манчестер Сити», информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Команды обмениваются документами. «Ман Сити» и «Аль-Ахли» хотят, чтобы сделка была завершена до конца недели.

Контракт Мареза будет действовать 4 года, до июня 2027 года. «Манчестер Сити» получит за трансфер 35 млн евро плюс бонусы.

Ожидается, что 32-летний алжирец пройдет медицинский осмотр в ближайшие 24 часа, после чего будет подписан контракт.

Riyad Mahrez to Al Ahli, here we go! The documents are being exchanged as Man City and Al Ahli want the deal signed by the end of the week. 🚨🟢🇸🇦 #AlAhli



Mahrez will sign until June 2027 — Man City will receive €35m fee with add ons included.



Medical booked in the next 24h. pic.twitter.com/Vh390HYr6V