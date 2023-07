Обидчица Свитолиной взяла Уимблдон. Жабер проиграла 3-й финал Grand Slam

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (WTA 42) выиграл титул на Уимблдоне-2023.

В финале травяного мейджора представительница Чехии в двух сетах обыграла 6-ю ракетку мира Онс Жабер (Тунис).

Уимблдон-2023. Финал

Маркета Вондроушова (Чехия) – Онс Жабер (Тунис) [6] – 6:4, 6:4

Это была 7-я встреча теннисисток. Маркета выиграла 4-й поединок.

Вондроушова во 2-й раз сыграла в финале турнира Grand Slam и выиграла 1-й трофей. В 2019 году она уступила в матче за титул Симоне Халеп на Ролан Гаррос.

Жабер провела свой 3-й финал на мейджорах. В 2022 году Онс не смогла завоевать трофей на US Open (проиграла Иге Свентек) и Уимблдоне (проиграла Елене Рыбакиной).

Отметим, что в полуфинале Уимблдона-2023 Маркета в двух партиях выиграла у украинской теннисистки Элины Свитолиной.

