ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм продлил контракт с ключевым защитником

Английский клуб «Фулхэм» сообщил, что защитник Энтони Робинсон подписал новый долгосрочный контракт.

Робинсон помог «дачникам» финишировать на 10-м месте в Премьер-лиге с невероятно стабильным сезоном на позиции левого защитника,.

Энтони решил остаться в команде АПЛ и согласовал условия сделки, которая будет действовать до лета 2028 года.

25-летний американец в минувшем сезоне сыграл за «Фулхэм» и 38 матчей и сделал 1 ассист.

2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣. ✍️@Antonee_Jedi has signed a new long-term contract with the Club.