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Англия
08 июля 2023, 06:23 | Обновлено 08 июля 2023, 06:38
75
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм продлил контракт с ключевым защитником

Новое соглашение Энтони Робинсона будет действовать до лета 2028 года

08 июля 2023, 06:23 | Обновлено 08 июля 2023, 06:38
75
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм продлил контракт с ключевым защитником
ФК Фулхэм. Энтони Робинсон

Английский клуб «Фулхэм» сообщил, что защитник Энтони Робинсон подписал новый долгосрочный контракт.

Робинсон помог «дачникам» финишировать на 10-м месте в Премьер-лиге с невероятно стабильным сезоном на позиции левого защитника,.

Энтони решил остаться в команде АПЛ и согласовал условия сделки, которая будет действовать до лета 2028 года.

25-летний американец в минувшем сезоне сыграл за «Фулхэм» и 38 матчей и сделал 1 ассист.

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Фулхэм Энтони Робинсон продление контракта
Источник ФК Фулхэм
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