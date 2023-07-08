ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм продлил контракт с ключевым защитником
Новое соглашение Энтони Робинсона будет действовать до лета 2028 года
Английский клуб «Фулхэм» сообщил, что защитник Энтони Робинсон подписал новый долгосрочный контракт.
Робинсон помог «дачникам» финишировать на 10-м месте в Премьер-лиге с невероятно стабильным сезоном на позиции левого защитника,.
Энтони решил остаться в команде АПЛ и согласовал условия сделки, которая будет действовать до лета 2028 года.
25-летний американец в минувшем сезоне сыграл за «Фулхэм» и 38 матчей и сделал 1 ассист.
2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣. ✍️@Antonee_Jedi has signed a new long-term contract with the Club.— Fulham Football Club (@FulhamFC) July 7, 2023
AR33. 🌪 pic.twitter.com/B0VurtvAP9— Fulham Football Club (@FulhamFC) July 7, 2023
Looking forward to the future. 📈— Fulham Football Club (@FulhamFC) July 7, 2023
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