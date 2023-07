Источник: конкурент Мудрика в Челси станет игроком Милана

24-летний американский футболист Кристиан Пулишич, который является конкурентом Михаила Мудрика по позиции в лондонском «Челси», подпишет контракт с итальянским «Миланом».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Источник утверждает, что Пулишич может стать игроком миланской команды уже в понедельник, 10 июля.

Контракт будет подписан до лета 2027 года с зарплатой в 4 миллиона евро за сезон.

В прошлом сезоне 24-летний американец забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 30 матчах за «Челси».

Excellent relationship between Chelsea and AC Milan was crucial to get Pulisic deal done today. 🔴⚫️🇺🇸



Player was pushing since Monday to join Milan, not considering any other club or destination.



Deal worth more €20m with add-ons.



After Loftus-Cheek, Pulisic also done. pic.twitter.com/BenghzPorm