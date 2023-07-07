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  4. Источник: конкурент Мудрика в Челси станет игроком Милана
Англия
07 июля 2023, 20:10 |
893
0

Источник: конкурент Мудрика в Челси станет игроком Милана

Пулишич подпишет контракт с миланским клубом до 2027 года

07 июля 2023, 20:10 |
893
0
Источник: конкурент Мудрика в Челси станет игроком Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич

24-летний американский футболист Кристиан Пулишич, который является конкурентом Михаила Мудрика по позиции в лондонском «Челси», подпишет контракт с итальянским «Миланом».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Источник утверждает, что Пулишич может стать игроком миланской команды уже в понедельник, 10 июля.

Контракт будет подписан до лета 2027 года с зарплатой в 4 миллиона евро за сезон.

В прошлом сезоне 24-летний американец забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 30 матчах за «Челси».

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Кристиан Пулишич Челси Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Фабрицио Романо
Источник Twitter
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