Источник: конкурент Мудрика в Челси станет игроком Милана
Пулишич подпишет контракт с миланским клубом до 2027 года
24-летний американский футболист Кристиан Пулишич, который является конкурентом Михаила Мудрика по позиции в лондонском «Челси», подпишет контракт с итальянским «Миланом».
Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Источник утверждает, что Пулишич может стать игроком миланской команды уже в понедельник, 10 июля.
Контракт будет подписан до лета 2027 года с зарплатой в 4 миллиона евро за сезон.
В прошлом сезоне 24-летний американец забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 30 матчах за «Челси».
Excellent relationship between Chelsea and AC Milan was crucial to get Pulisic deal done today. 🔴⚫️🇺🇸— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2023
Player was pushing since Monday to join Milan, not considering any other club or destination.
Deal worth more €20m with add-ons.
After Loftus-Cheek, Pulisic also done. pic.twitter.com/BenghzPorm
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 6 июля на Sport.ua
Ангелина вела 5:2 в решающей партии, но уступила на тай-брейке