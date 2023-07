ФОТО. Федерер и Бекхэм встретились на Уимблдоне. С Дэвидом увиделась Жабер

Легендарный футболист Дэвид Бекхэм приехал на Уимблдон-2023.

С англичанином встретился бывший швейцарский теннисист Роджер Федерер, а также экс-вторая ракетка мира Онс Жабер.

Жабер стартовала на травяном мейджоре с победой над Магдаленой Френх. В следующем раунде соревнований представительница Туниса встретится с Чжу Сян Бай.

A pleasure and an honor to meet David Beckham, thank you for this inspiring moment 🤩 pic.twitter.com/eEk8N5tEMg