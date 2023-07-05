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  4. ФОТО. Федерер и Бекхэм встретились на Уимблдоне. С Дэвидом увиделась Жабер
Теннис в Украине
05 июля 2023, 22:40 |
814
0

ФОТО. Федерер и Бекхэм встретились на Уимблдоне. С Дэвидом увиделась Жабер

Роджер вернулся на корты легендарного турнира

05 июля 2023, 22:40 |
814
0
ФОТО. Федерер и Бекхэм встретились на Уимблдоне. С Дэвидом увиделась Жабер
Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер

Легендарный футболист Дэвид Бекхэм приехал на Уимблдон-2023.

С англичанином встретился бывший швейцарский теннисист Роджер Федерер, а также экс-вторая ракетка мира Онс Жабер.

Жабер стартовала на травяном мейджоре с победой над Магдаленой Френх. В следующем раунде соревнований представительница Туниса встретится с Чжу Сян Бай.

ФОТО. Федерер и Бекхэм встретились на Уимблдоне. С Дэвидом увиделась Жабер

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Дэвид Бекхэм Роджер Федерер Онс Жабер фото lifestyle Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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