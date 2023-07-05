ФОТО. Федерер и Бекхэм встретились на Уимблдоне. С Дэвидом увиделась Жабер
Роджер вернулся на корты легендарного турнира
Легендарный футболист Дэвид Бекхэм приехал на Уимблдон-2023.
С англичанином встретился бывший швейцарский теннисист Роджер Федерер, а также экс-вторая ракетка мира Онс Жабер.
Жабер стартовала на травяном мейджоре с победой над Магдаленой Френх. В следующем раунде соревнований представительница Туниса встретится с Чжу Сян Бай.
ФОТО. Федерер и Бекхэм встретились на Уимблдоне. С Дэвидом увиделась Жабер
Football icon David Beckham soaking in the Centre Court action#Wimbledon pic.twitter.com/sfwex9tZ63— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2023
A pleasure and an honor to meet David Beckham, thank you for this inspiring moment 🤩 pic.twitter.com/eEk8N5tEMg— Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) July 5, 2023
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