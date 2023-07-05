Свентек уничтожила испанку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2023
Ига за 1 час и 10 минут разгромила Сару Соррибес-Тормо
Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) уверенно вышла в 3-й раунд Уимблдона-2023.
В 1/32 финала травяного мейджора полька в двух сетах уничтожила Сару Соррибес-Тормо (Испания, WTA 84) за 1 час и 10 минут.
Уимблдон-2023. 1/32 финала
Ига Свентек (Польша) [1] – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 6:2, 6:0
Это была первая встреча теннисисток.
Несмотря на разгромный счет, Ига все-таки отдала 1 свою подачу.
В следующем раунде Уимблдона Свентек встретится с победительницей матча Диан Парри – Петра Мартич.
✍️ The next generation watch and admire @Iga_Swiatek ☺️#Wimbledon pic.twitter.com/CNgFcpMpCq— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2023
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