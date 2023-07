Свентек уничтожила испанку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2023

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) уверенно вышла в 3-й раунд Уимблдона-2023.

В 1/32 финала травяного мейджора полька в двух сетах уничтожила Сару Соррибес-Тормо (Испания, WTA 84) за 1 час и 10 минут.

Уимблдон-2023. 1/32 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 6:2, 6:0

Это была первая встреча теннисисток.

Несмотря на разгромный счет, Ига все-таки отдала 1 свою подачу.

В следующем раунде Уимблдона Свентек встретится с победительницей матча Диан Парри – Петра Мартич.

