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Испания
30 июня 2023, 22:46 | Обновлено 30 июня 2023, 22:47
668
0

Источник: Аспиликуэта перешел в Атлетико. Челси разорвал контракт с игроком

Сесар присоединится к испанской команде на правах свободного агента

30 июня 2023, 22:46 | Обновлено 30 июня 2023, 22:47
668
0
Источник: Аспиликуэта перешел в Атлетико. Челси разорвал контракт с игроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Сесар Аспиликуэта

Испанский футбольный клуб «Атлетико» Мадрид подписал 33-летнего испанского защитника Сесара Аспиликуэту из лондонского «Челси».

Об этом сообщает Фабрицио Романо. По информации источника, игрок присоединится к мадридской команде на правах свободного агента и будет выступать до июня 2025 года. «Синие» разорвали соглашение с Сесаром в качестве благодарности за внесенный вклад. Контракт действовал до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Аспиликуэта договорился с «Интером», однако семья игрока настаивала на возвращение в Испанию.

33-летний Аспи в сезоне 2022/23 сыграл за «Челси» 32 матча, без забитых голов.

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Атлетико Мадрид Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги расторжение контракта Фабрицио Романо
Источник Twitter
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