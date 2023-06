Источник: Аспиликуэта перешел в Атлетико. Челси разорвал контракт с игроком

Испанский футбольный клуб «Атлетико» Мадрид подписал 33-летнего испанского защитника Сесара Аспиликуэту из лондонского «Челси».

Об этом сообщает Фабрицио Романо. По информации источника, игрок присоединится к мадридской команде на правах свободного агента и будет выступать до июня 2025 года. «Синие» разорвали соглашение с Сесаром в качестве благодарности за внесенный вклад. Контракт действовал до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Аспиликуэта договорился с «Интером», однако семья игрока настаивала на возвращение в Испанию.

33-летний Аспи в сезоне 2022/23 сыграл за «Челси» 32 матча, без забитых голов.

