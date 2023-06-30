Источник: Аспиликуэта перешел в Атлетико. Челси разорвал контракт с игроком
Сесар присоединится к испанской команде на правах свободного агента
Испанский футбольный клуб «Атлетико» Мадрид подписал 33-летнего испанского защитника Сесара Аспиликуэту из лондонского «Челси».
Об этом сообщает Фабрицио Романо. По информации источника, игрок присоединится к мадридской команде на правах свободного агента и будет выступать до июня 2025 года. «Синие» разорвали соглашение с Сесаром в качестве благодарности за внесенный вклад. Контракт действовал до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Аспиликуэта договорился с «Интером», однако семья игрока настаивала на возвращение в Испанию.
33-летний Аспи в сезоне 2022/23 сыграл за «Челси» 32 матча, без забитых голов.
César Azpilicueta to Atlético Madrid, here we go! Agreement in place over two year contract. Azpi will sign until June 2025 🚨⚪️🔴 #Atlético— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2023
Chelsea will let him leave as free agent, matter of respect for former captain.
Documents will be ready soon.
Exclusive news, confirmed. pic.twitter.com/TQoKd4RKUm
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