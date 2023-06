Легенда Барселоны может присоединиться к Месси в Интер Майами

Жорди Альба, который в конце июня покинет «Барселону», ведет активные переговоры с «Интер Майами». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Также на руках у Альбы есть два предложения из Саудовской Аравии. Окончательного решения 34-летний испанский защитник еще не принял, он будет оценивать варианты в ближайшие недели.

Напомним, недавно в «Интер Майами» перешел многолетний партнер Альбы по «Барселоне» Лионель Месси. Также за клуб выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

