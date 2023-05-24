Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона теряет еще одну легенду. Жорди Альба покидает команду
Испания
24 мая 2023, 15:45 |
1067
0

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона теряет еще одну легенду. Жорди Альба покидает команду

Защитник решил покинуть команду

24 мая 2023, 15:45 |
1067
0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона теряет еще одну легенду. Жорди Альба покидает команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорди Альба

«Барселона» официально объявила о том, что левый защитник Жорди Альба покидает команду по итогам нынешнего сезона. Контракт игрока был рассчитан до лета 2024 года, но игрок захотел уйти сейчас.

34-летний футболист провел в первой команде «Барселоны» 458 матчей и выиграл множество трофеев: 6 титулов Ла Лиги, 1 кубок Лиги чемпионов, 1 Суперкубок УЕФА, 5 Кубков Испании, 4 Суперкубка Испании и 1 Клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне Альба провел 29 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов.

Ранее стало известно, что команду летом покинет Серхио Бусткетс.

По теме:
Заря – Шахтер. Стартовые составы команд
Боевая ничья в Ровно. Верес и Александрия поделили очки
Виктор СКРИПНИК: «Довольны победой над Днепром-1»
Жорди Альба Барселона чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победный гол Роналду и суперкамбэк! Аль-Наср выиграл, уступая по ходу 0:2
Футбол | 23 мая 2023, 23:32 7
Победный гол Роналду и суперкамбэк! Аль-Наср выиграл, уступая по ходу 0:2
Победный гол Роналду и суперкамбэк! Аль-Наср выиграл, уступая по ходу 0:2

Команда португальского форварда остается в чемпионской гонке

Петряк вновь провалился в Шахтере. Отчасти в этом виноват и сам клуб
Футбол | 24 мая 2023, 10:12 7
Петряк вновь провалился в Шахтере. Отчасти в этом виноват и сам клуб
Петряк вновь провалился в Шахтере. Отчасти в этом виноват и сам клуб

Минувшим летом ситуация вынуждала «горняков» действовать на рынке без привычной скрупулезности

Забытый в камере хранения чемодан без ручки: что происходит с Металлистом
Футбол | 23.05.2023, 19:35
Забытый в камере хранения чемодан без ручки: что происходит с Металлистом
Забытый в камере хранения чемодан без ручки: что происходит с Металлистом
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
Хоккей | 23.05.2023, 22:59
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
ВИДЕО. Удар Кане, роскошный гол Ворсклы в ворота Днепра-1
Футбол | 24.05.2023, 14:28
ВИДЕО. Удар Кане, роскошный гол Ворсклы в ворота Днепра-1
ВИДЕО. Удар Кане, роскошный гол Ворсклы в ворота Днепра-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
5 вариантов для Ломаченко
5 вариантов для Ломаченко
24.05.2023, 08:37 34
Бокс
С Ювентуса снято 10 очков в Серии A. Новый суд решил по-своему
С Ювентуса снято 10 очков в Серии A. Новый суд решил по-своему
22.05.2023, 21:45 14
Футбол
ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой
ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой
24.05.2023, 01:55 1
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
24.05.2023, 10:00 4
Хоккей
Президент WBC: «Никакого грабежа в бою Хейни – Ломаченко не было»
Президент WBC: «Никакого грабежа в бою Хейни – Ломаченко не было»
24.05.2023, 08:13 10
Бокс
ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
23.05.2023, 11:20 14
Футбол
ЧМ по хоккею. США обыграли Швецию и выиграли группу, победа Канады
ЧМ по хоккею. США обыграли Швецию и выиграли группу, победа Канады
23.05.2023, 19:03 1
Хоккей
В Испании жестко наказали арбитра ВАР матча Валенсия – Реал
В Испании жестко наказали арбитра ВАР матча Валенсия – Реал
23.05.2023, 02:17 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности