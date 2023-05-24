ОФИЦИАЛЬНО. Барселона теряет еще одну легенду. Жорди Альба покидает команду

«Барселона» официально объявила о том, что левый защитник Жорди Альба покидает команду по итогам нынешнего сезона. Контракт игрока был рассчитан до лета 2024 года, но игрок захотел уйти сейчас.

34-летний футболист провел в первой команде «Барселоны» 458 матчей и выиграл множество трофеев: 6 титулов Ла Лиги, 1 кубок Лиги чемпионов, 1 Суперкубок УЕФА, 5 Кубков Испании, 4 Суперкубка Испании и 1 Клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне Альба провел 29 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов.

Ранее стало известно, что команду летом покинет Серхио Бусткетс.