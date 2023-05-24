ОФИЦИАЛЬНО. Барселона теряет еще одну легенду. Жорди Альба покидает команду
Защитник решил покинуть команду
«Барселона» официально объявила о том, что левый защитник Жорди Альба покидает команду по итогам нынешнего сезона. Контракт игрока был рассчитан до лета 2024 года, но игрок захотел уйти сейчас.
34-летний футболист провел в первой команде «Барселоны» 458 матчей и выиграл множество трофеев: 6 титулов Ла Лиги, 1 кубок Лиги чемпионов, 1 Суперкубок УЕФА, 5 Кубков Испании, 4 Суперкубка Испании и 1 Клубный чемпионат мира.
В нынешнем сезоне Альба провел 29 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов.
Ранее стало известно, что команду летом покинет Серхио Бусткетс.
Thank you, Jordi Alba 💙❤️#H18STÒRIC pic.twitter.com/f1Rxfj4pVS— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 24, 2023
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